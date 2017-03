Kazusy z egzaminu komorniczego 2017

Stan faktyczny zadania (PIERWSZY DZIEŃ EGZAMINU)

Stan faktyczny zadania (DRUGI DZIEŃ EGZAMINU)

W dniu 2 stycznia 2017 r. o godzinie 8.30 do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Anny Lewandowskiej – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika – wpłynął wniosek pełnoletniego wierzyciela Damiana Kowalskiego o egzekucję alimentów zaległych i bieżących od dłużnika Józefa Kowalskiego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30 września 2016 r., sygnatura akt IV RC 900/16.W dniu 2 stycznia 2017 r. Komornik podjął przewidziane prawem czynności w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika.Do dnia 23 stycznia 2017 r. Komornik w sposób przewidziany przepisami obowiązującego prawa ustalił, że:1. dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony u Mieczysława Małeckiego prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Nowina nr 297 w Poznaniu, za wynagrodzeniem 7 000 zł netto miesięcznie, którego termin wypłaty przypada na dziesiąty dzień każdego miesiąca,2. dłużnik posiada następujące składniki majątku:a) samochód osobowy Fiat Punto rocznik 2009 nr rej. POY 765T, który stanowi majątek osobisty dłużnika i znajduje się we władaniu żony dłużnika Janiny Nowak, z którą dłużnik zajmuje wspólne mieszkanie, wartość samochodu Komornik oszacował na 12 000 zł,b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 50 m2, o wartości rynkowej 250 000 zł, wchodzące w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki, położonego przy ul. Rynek Wildecki 999/102 w Poznaniu,c) nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 500 m2 przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/0000001/9 o wartości rynkowej 100 000 zł, wchodzącą w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki.Komornik ustalił, że dłużnik nie posiada rachunku bankowego.Komornik w sposób przewidziany przepisami obowiązującego prawa dokonał w dniu 23 stycznia 2017 r. zajęcia składników majątku dłużnika stosownie do ujawnionych zarobków i składników jego majątku.Pracodawca dłużnika przekazał Komornikowi kwoty wynagrodzenia dłużnika podlegające zajęciu (potrąceniu) w miesiącach lutym i marcu 2017 r., które zostały uznane na rachunku bankowym Komornika odpowiednio w dniu 10 lutego 2017 r. i 10 marca 2017 r.W dniu 10 marca 2017 r., po uznaniu rachunku bankowego Komornika kwotą wynagrodzenia dłużnika przekazaną przez jego pracodawcę, do Kancelarii Komornika wpłynęły dwa wnioski:1. o godz. 15.00 wierzyciela: o umorzenie postępowania egzekucyjnego – co do alimentów niewyegzekwowanych należnych po dniu 1 marca 2017 r.,2. o godz. 15.05 dłużnika: o umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości z powołaniem się na prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 marca 2017 r., sygnatura akt XV Ca 1200/16, ustalający, że obowiązek alimentacyjny dłużnika objęty tytułem wykonawczym co do alimentów bieżących wygasł z dniem 28 lutego 2017 r.; odpis tego wyroku, urzędowo poświadczony za zgodność z oryginałem przez Kierownika Sekretariatu Sądu, dłużnik złożył przy tym wniosku.Do chwili otrzymania wniosków stron o umorzenie postępowania egzekucyjnego Komornik nie dokonał operacji finansowych związanych z kwotą przelaną w dniu 10 marca 2017 r. na jego rachunek przez pracodawcę dłużnika.W ocenie Zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy, rozwiązując zadanie na pierwszy dzień egzaminu komorniczego należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia związane z prowadzeniem egzekucji:I. Pod względem merytorycznym:1) Wszcząć postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku i dołączonego tytułu wykonawczego.2) Przeprowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika zgodnie z art. 1086 § 1 k.p.c. (w ocenie Zespołu co najmniej skierować zapytania do ZUS, CEPIK, Ewidencji Gruntów i Budynków lub Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych, systemu OGNIVO).3) Po ustaleniu składników majątku dłużnika dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, które, przy uwzględnieniu kwoty wolnej od zajęcia, pozwoli na wyegzekwowanie należnych alimentów wraz z kosztami egzekucji. W ocenie Zespołu wybór egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest najmniej uciążliwy dla dłużnika, a przez to zgodny z art. 799 § 1 k.p.c. Ewentualnie, Komornik może dokonać zajęcia ruchomości – samochodu osobowego dłużnika, gdyż w dacie zajęcia wynagrodzenia Komornik nie zna jeszcze wysokości wynagrodzenia; zajęcie samochodu osobowego byłoby zgodne z art. 845 § 2a k.p.c.4) Wszczęcie egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jak też z nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wymaga dodatkowego wniosku wierzyciela, zgodnie z art. 799 § 1 k.p.c. i art. 1081 § 1 k.p.c., gdyż wniosek o wszczęcie egzekucji nie zawiera takiego żądania. Nadto, zgodnie z art. 9231 § 1 k.p.c., tytuł złożony przez wierzyciela przy wniosku o wszczęcie egzekucji stanowiłby jedynie podstawę do dokonania zajęcia tych składników, bez możliwości podjęcia dalszych etapów egzekucji z nieruchomości czy też ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego w przypadku egzekucji, zgodnie z art. 1713 ustawy z dnia 15 listopada 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości.5) Wydać postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgodnie z art. 825 pkt 1 k.p.c., zawierające orzeczenie o kosztach egzekucji i dokonać czynności związanych z zakończeniem postępowania. Wniosek dłużnika stanowi podstawę umorzenia postępowania egzekucyjnego jedynie co do alimentów bieżących, należnych od marca 2017 r., zgodnie z art. 825 pkt 2 k.p.c. i treścią wyroku Sądu Okręgowego, i w tej części powinien zostać rozpoznany łącznie z wnioskiem wierzyciela przez wydanie jednego orzeczenia, a w pozostałej części wniosek dłużnika podlega oddaleniu jako pozbawiony podstaw faktycznych i prawnych. Przepis art. 49 ust. 2a u.k.s.e. będzie miał zastosowanie przy ustalaniu kosztów egzekucji alimentów należnych od marca 2017 r., pierwotnie objętych wnioskiem wierzyciela o wszczęcie egzekucji – czyli Komornik nie może ustalić i pobrać od dłużnika opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 49 ust. 2 u.k.s.e. Od alimentów wyegzekwowanych należnych za okres do 28 lutego 2017 r. Komornik powinien pobrać opłatę na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e.II. Pod względem finansowym:1) W razie wezwania przez Komornika Prezesa Sądu Rejonowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 u.k.s.e., do przekazania sum niezbędnych na pokrycie wydatków gotówkowych – zaliczki, należy prawidłowo dokonać operacji finansowych na karcie rozliczeniowej związanych z rozliczeniem tej zaliczki; w przypadku, gdy wydatki gotówkowe zostały poniesione przez Komornika, Komornik również powinien prawidłowo dokonać operacji finansowych na karcie rozliczeniowej związanych z rozliczeniem tych wydatków.2) Prawidłowo dokonać operacji finansowych związanych z kwotami przekazanymi przez pracodawcę dłużnika na rachunek bankowy Komornika:- w pierwszej kolejności, zgodnie z art. 42 u.k.s.e., zwrócić sumy przekazane przez Prezesa Sądu Rejonowego na pokrycie wydatków gotówkowych (w przypadku wezwania do uiszczenia zaliczki przez Prezesa Sądu Rejonowego i jej uiszczenia); na wypadek poniesienia tych wydatków przez Komornika, rozliczyć te wydatki z pierwszej wyegzekwowanej kwoty,- pobrać opłatę egzekucyjną w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego roszczenia przy uwzględnieniu wartości wymagalnego i należnego egzekwowanego roszczenia (art. 49 ust. 1 u.k.s.e.),- wyegzekwowane, należne świadczenia, przekazać wierzycielowi,- przekazać dłużnikowi kwotę nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu alimentów należnych wierzycielowi,- ustalić wydatki ewentualnie uwzględniające opłatę za przekaz z tytułu przekazania dłużnikowi nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu alimentów należnych wierzycielowi (gdyż dłużnik, zgodnie z treścią zadania, nie ma rachunku bankowego), chyba że Komornik zwróci dłużnikowi tę nadwyżkę gotówką, zgodnie z § 34 ust. 1 w zw. z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych, wydając pokwitowanie zgodnie z § 27 ust. 4 tego rozporządzenia.3) Operacje finansowe Komornika powinny być odzwierciedlone wpisami na karcie rozliczeniowej.III. Pod względem biurowym:1) Założyć i następnie prowadzić akta, spełniając wymogi § 21 – 23 rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych, a po zakończeniu postępowania egzekucyjnego zaznaczyć na tytule wykonawczym wynik egzekucji, po czym tytuł zwrócić wierzycielowi, gdyż świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie (co do zasądzonych odsetek, nieobjętych wnioskiem egzekucyjnym).2) Dokonać czynności związanych z archiwizacją.W dniu 20 września 2016 r., o godz. 9.00, do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Andrzeja Kowalskiego wpłynął wniosek wierzyciela – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Lubelskiego. Wniosek został podpisany przez pełnomocnika – radcę prawnego Jana Wiśniewskiego. Pełnomocnictwo procesowe zostało udzielone radcy prawnemu przez Dyrektora Wydziału Finansów i Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Ewę Białą.Do wniosku wierzyciel dołączył tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 15 października 2015 r., wydanego w sprawie I C 28/15, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przez Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 22 czerwca 2016 r., co nastąpiło na wniosek wierzyciela złożony do tego ostatniego Sądu po rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez Sąd Okręgowy w Lublinie apelacji dłużników (pozwanych) i apelacji wierzyciela (powoda) od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 15 października 2015 r.Dłużnik – Zofia Sadowska, po otrzymaniu w dniu 6 października 2016 r. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wniosła w dniu 11 października 2016 r. do Komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, podnosząc, że złożyła do Sądu Apelacyjnego w Lublinie zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku do czasu rozpoznania zażalenia, a w związku z tym wyrok nie może być wykonywany.Zofia Sadowska wniosła do Komornika o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia 15, o powierzchni 900 m2, oznaczonej jako działka numer 16/3.Po zajęciu przez Komornika w dniu 6 października 2016 r. wierzytelności z tytułu czynszu najmu Ewa Andrzejewicz oświadczyła, że wprawdzie jest najemcą lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Puławskiej 4/2 w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Marianem Składkowskim, a czynsz najmu wynosi 1 000 zł i jest płatny z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, jednak wskazała, że nie będzie przekazywać Komornikowi kwot z tytułu czynszu najmu, gdyż czynsz ten finansuje ze środków, jakie otrzymuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a z przepisów tej ustawy wynika, że środki te nie podlegają egzekucji. Na wezwanie Komornika Marian Składkowski wyjaśnił, że kwot z tytułu czynszu najmu nie przeznaczał na utrzymanie. Komornik postąpił stosownie do uzyskanych informacji. Dziesiątego dnia każdego miesiąca, od października 2016 r. do marca 2017 r. na rachunek Komornika wpływały kwoty po 1 000 zł wpłacane przez Ewę Andrzejewicz.Po przybyciu w dniu 13 grudnia 2016 r. do miejsca zamieszkania dłużnika Komornik stwierdził, że w garażu znajduje się samochód osobowy marki Renault Clio, rok produkcji 2010, numer silnika 12345ZC4395HSV, jednak dłużnik oświadczył, że samochód ten nie podlega egzekucji i nie może być zajęty, a ponadto nie został zarejestrowany i nie posiada dowodu rejestracyjnego. Uzasadniając swoje stanowisko Marian Składkowski przedstawił odpis prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 18 marca 2015 r., wydanego w sprawie I C 44/13 z powództwa Mariana Składkowskiego przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, którym Sąd ten orzekł o zwolnieniu wskazanego samochodu od egzekucji w sprawie Km 24/13, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michała Rabarbara, na wniosek Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko rodzicom Mariana Składkowskiego – Annie Składkowskiej i Władysławowi Składkowskiemu.W dniu 21 grudnia 2016 r. Marian Składkowski dokonał wpłaty w Kancelarii Komornika kwoty 5 000 zł, objętej wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela.W toku postępowania egzekucyjnego Komornik ustalił, że nieruchomość położona w Lublinie przy ul. Wyzwolenia 15, o powierzchni 900 m2, oznaczona jako działka numer 16/3, nie ma urządzonej księgi wieczystej, stanowi nieużytek. Komornik ustalił na podstawie przedstawionego przez Zofię Sadowską operatu szacunkowego, że wartość tej nieruchomości była 2 miesiące wcześniej oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego na kwotę 120 000 zł, i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości.Komornik zawiadomił wierzyciela o powyższym fakcie. Wierzyciel w dniu 17 lutego 2017 r. wniósł o prowadzenie egzekucji zarówno z wierzytelności z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Puławskiej 4/2 w Lublinie, jak i z samochodu osobowego marki Renault Clio.W dniu 24 lutego 2017 r. Komornik w drodze licytacji publicznej (w pierwszym terminie licytacji, w cenie wywołania) dokonał sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Clio, uzyskując w wyniku sprzedaży kwotę 15 000 zł. Nabywcą jest Józef Nowak zamieszkały przy ul. Lubelskiej 25 w Łęcznej. Dłużnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.W dniu 24 lutego 2017 r. po uzyskaniu przez Komornika kwoty 15 000 zł ze sprzedaży samochodu, o godz. 14.00 do Kancelarii Komornika wpłynął wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika położonej przy ul. Wyzwolenia 15 w Lublinie.W ocenie Zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy, rozwiązując zadanie na drugi dzień egzaminu komorniczego należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia związane z prowadzeniem egzekucji:I. Pod względem merytorycznym:1) Wezwać Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskiego do uzupełnienia braku formalnego wniosku o wszczęcie egzekucji, stosując tryb postępowania przewidziany w przepisach art. 130 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., przez złożenie pełnomocnictwa procesowego dla Ewy Białej, która udzieliła dalszego pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu; wniosek był dotknięty brakiem formalnym, ponieważ nie dołączono do niego pełnomocnictwa procesowego dla osoby, która udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu, który podpisał wniosek. Pełnomocnictwo procesowe podpisała osoba nie pełniąca funkcji organu, a mogąca być co najwyżej pełnomocnikiem procesowym.2) Wezwać Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Lubelskiego do złożenia tytułu wykonawczego obejmującego również rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie.3) Wszcząć postępowanie egzekucyjne na podstawie wniosku i dołączonych tytułów wykonawczych.4) Zająć wierzytelność z tytułu czynszu najmu (art. 896 k.p.c.).5) W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji i w zajęciu wierzytelności należy określić prawidłową wysokość kosztów wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika wierzyciela będącego radcą prawnym, w tym postępowaniu.6) Oddalić wniosek Zofii Sadowskiej o zawieszenie postępowania egzekucyjnego ze względu na brak ustawowych podstaw zawieszenia – wydać postanowienie i je uzasadnić.7) Po uzyskaniu odpowiedzi od Ewy Andrzejewicz, że nie będzie przekazywać Komornikowi kwot z tytułu czynszu najmu, Komornik powinien poinformować ją, iż jest ona zobowiązana do przekazywania zajętego czynszu ze względu na fakt, że podana przez nią przyczyna nie stanowi przeszkody do wykonania zajęcia wierzytelności (art. 902 w zw. z art. 886 k.p.c.).8) Sporządzić protokół z czynności terenowych dokonanych w dniu 13 grudnia 2016 r. (art. 809 k.p.c.), sporządzić protokół zajęcia ruchomości (art. 847 k.p.c.). Ze względu na informację zawartą w dalszej części stanu faktycznego zadania, że Komornik sprzedał w drodze licytacji publicznej w pierwszym terminie licytacji, w cenie wywołania, zajęty pojazd za cenę 15 000 zł, Komornik powinien oszacować wartość pojazdu w protokole zajęcia na kwotę 20 000 zł (art. 867 § 2 k.p.c.). Odpis protokołu zajęcia doręczyć dłużnikowi (art. 847 k.p.c.).9) Uzyskać informację w centralnej informacji o zastawach rejestrowych czy zajęty pojazd nie jest obciążony zastawem rejestrowym (art. 8051 k.p.c.).10) Dokonać wszelkich czynności wymaganych prawem do przeprowadzenia licytacji i udzielenia przybicia (art. 864 do art. 874 k.p.c.).11) Po uzyskaniu kwoty 15 000 zł ze sprzedaży samochodu zakończyć postępowanie egzekucyjne i ustalić koszty egzekucyjne, wydając stosowne postanowienie w związku z wyegzekwowaniem kwot objętych wnioskiem wraz z kosztami egzekucji. Wniosek wierzyciela o zajęcie nieruchomości nie zasługuje na uwzględnienie.12) Wszelkich doręczeń dla wierzyciela Komornik powinien dokonywać zgodnie z przepisami art. 133 § 3 zd. 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., a więc organowi uprawnionemu do reprezentowania wierzyciela przed sądem (w tym wypadku Wojewodzie Lubelskiemu) lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.II. Pod względem finansowym:1) W razie wezwania wierzyciela, zgodnie z art. 40 ust. 1 u.k.s.e., do uiszczenia zaliczki na pokrycie wydatków, należy prawidłowo dokonać operacji finansowych na karcie rozliczeniowej związanych z rozliczeniem tej zaliczki.2) Prawidłowo dokonać operacji finansowych związanych z:a) kwotami uzyskanymi z zajęcia czynszu najmu nieruchomości od października 2016 r. do marca 2017 r.,b) - kwotą wpłaconą przez dłużnika w dniu 21 grudnia 2016 r.,- kwotą rękojmi wpłaconej stosownie do art. 8671 § 1 k.p.c.,- kwotą uzyskaną ze sprzedaży ruchomości z dnia 24 lutego 2017 r., (wpłaty gotówkowe objęte pkt 2 lit. b) powinny być udokumentowane w sposób przewidziany w § 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych),3) od wszystkich wyegzekwowanych kwot pobrać opłatę egzekucyjną w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego roszczenia przy uwzględnieniu wartości wymagalnego i należnego egzekwowanego roszczenia (art. 49 ust. 1 u.k.s.e.),4) wyegzekwowane, należne świadczenia, przekazać wierzycielowi,5) przekazać dłużnikowi kwotę nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu roszczeń wierzyciela,6) ustalić wydatki ewentualnie uwzględniające opłatę za przekaz z tytułu przekazania dłużnikowi nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu roszczenia wierzyciela, chyba że Komornik zwróci dłużnikowi tę nadwyżkę gotówką, zgodnie z § 34 ust. 1 w zw. z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.7) operacje finansowe Komornika powinny być odzwierciedlone wpisami na karcie rozliczeniowej.III. Pod względem biurowym:1) Założyć i następnie prowadzić akta, spełniając wymogi § 21 – 23 rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych, a po zakończeniu postępowania egzekucyjnego zaznaczyć na tytule wykonawczym wynik egzekucji, po czym tytuł zwrócić wierzycielowi, gdyż świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie (co do części należności głównej oraz odsetek, nieobjętych wnioskiem egzekucyjnym).2) Dokonać czynności związanych z archiwizacją, przy uwzględnieniu, że egzekucja jest prowadzona z udziałem Skarbu Państwa (§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych).