Niezły pasztet z tą karierą - komentuje Joanna Parafianowicz

Niewiele impulsów zdaje się skłaniać samorzšdy prawnicze do pochylenia się nad własnš kondycjš równie dobrze jak ten, że ustawodawca sygnalizuje im lub wprost stwierdza, że postanawia zrobić porzšdki wedle własnego uznania.

Ostatnio bardziej refleksyjnie zrobiło się w samorzšdach adwokackim i radcowskim za sprawš Ministerstwa Sprawiedliwoœci, które chce pokłonić się prawniczej młodzieży, dajšc jej szybszš i tańszš możliwoœć zdobycia uprawnień zawodowych.

Zważywszy, iż w ostatnim czasie słowa „aplikacja" i „aplikanci" odmieniane były przez wszystkie możliwe przypadki, pochylić się chcę nad członkami palestry, którzy etap aplikowania majš za sobš. Nie dlatego, że zainteresowanie sprawami młodzieży jest już passé, lecz dlatego, że rozważajšcym kwestie szkolenia, wynagradzania, patronowania i nauczania umyka jedno. To mianowicie, iż na wszystkie te sprawy adwokat lub radca prawny, zarówno jako szkoleniowiec, jak i pracodawca, patron i mistrz, musi mieć jedno: czas. A czas to pienišdz.

W mojej blisko siedmioletniej praktyce w indywidualnej kancelarii przeżyłam już niejedno. Czasy tłuste i chude. Czasy inwestycji w kancelarię i w siebie. Okresy ciekawszych i bardziej zwyczajnych zleceń. Jedno jest jasne. Choć współpracowałam z wieloma aplikantami – jednym płacšc, innym zapewniajšc jedynie wpis w cv po kilku tygodniach sporadycznych wizyt w biurze, nie było mi dane spotkać więcej niż jednego może dwóch, którzy w zamian za wynagrodzenie mieli mi do zaoferowania coœ więcej niż roszczenia. Choć poœwięcałam niemało czasu na przekazywanie wiedzy i tłumaczenie błędów, co otrzymywałam w zamian? Niezmšcone troskš o powierzone zadanie wychodzenie na zajęcia, z niemal równoczesnym uciekaniem z nich, by dwa kwadranse póŸniej być widzianym z kuflem piwa w dłoni w knajpce sšsiadujšcej z budynkiem wykładowym i mojš kancelariš. Przychodzenie z kilkugodzinnym spóŸnieniem i wychodzenie wczeœniej, bez słowa przeprosin i wytłumaczenia ponad standardowe: pani mecenas, dzisiaj muszę wyjœć wczeœniej. Zdarzyło się, że aplikant odmówił wglšdu w akta sprawy, jeœli nie otrzyma zaliczki na bilet autobusowy w obie strony. Było i tak, że bez słowa wytłumaczenia wyszedł z pracy i do niej już nie wrócił, nie oddajšc powierzonych mu akt.

Można powiedzieć: miałam pecha. Ja zaœ uważam, że nic – nawet najciekawsze wykłady i najbardziej rzeczowo zorganizowane praktyki nie zastšpiš jednego: indywidualnej chęci zdobywania wiedzy. Da ona szansę zdobycia doœwiadczenia, które w zawodzie adwokata jest niezbędne, i pokory sprawiajšcej, że wiem, iż jeszcze nic nie wiem, niezależnie od tego, czy odbywam pierwszy rok aplikacji, czy wykonuję zawód od dziesięciu lat. Bez ciekawoœci i chęci z wielkich planów o œwietlanej karierze zostanie pasztet.

Autorka jest adwokatem, redaktorem naczelnym „Pokoju adwokackiego" (www.pokojadwokacki.pl), członkiem NRA