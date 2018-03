SLD zyskuje na trosce o mundurowych

SLD mobilizuje elektorat mundurowy i w ten sposób skutecznie buduje swojš przewagę po lewej stronie.

Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, zaapelowała w poniedziałek pod Pałacem Prezydenckim do Andrzeja Dudy: – W zwišzku z ustawš degradacyjnš mam ogromnš proœbę, żeby spotkał się pan z przedstawicielami Zwišzku Żołnierzy Wojska Polskiego i całego œrodowiska, aby mogli powiedzieć o niebezpieczeństwach ustawy – powiedziała Jaruzelska. I dodała: – Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego podwładnych.

Chodzi o ustawę pozbawiajšcš stopni wojskowych „osoby i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swojš postawš sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu". Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Jaruzelska kilka dni temu złożyła też innš deklarację: zamierza kandydować w wyborach samorzšdowych z list SLD. Zaangażowanie w obronę wojskowych, którzy odbywali służbę w czasach PRL w całoœci lub częœciowo, może przynieœć Sojuszowi spore poparcie w mundurowym elektoracie. Tym bardziej, że pospiesznie przyjęta przez parlament ustawa ma nieprecyzyjne przepisy, dotyczšce choćby „służby w organach bezpieczeństwa państwa", co może dotyczyć różnych formacji i np. służby z poboru, zakończonej już po 1990 roku decyzjš o służbie zawodowej.

Z ostatnich wyników sondaży partyjnych wynika, że partia Włodzimierza Czarzastego zajmuje czwarte, a czasem trzecie miejsce w rankingach.

Z analizy przeprowadzonej przez portal „Polityka w sieci" wynika natomiast, że SLD wygrywa także w internecie ze swoim najbliższym konkurentem, czyli Partiš Razem. Po odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu „Ratujmy kobiety", w sieci zawrzało. Ale „zarówno liczba wpisów, jak i interakcje oraz zasięg komunikatów pokazujš jednoznacznie, że to SLD skuteczniej docierało do wyborców w sieci" – piszš autorzy analizy. Dzieje się tak mimo tego, że Razem ma dwa razy większy profil na Facebooku. Okazuje się jednak, że elektorat mobilizuje także tematyka. „SLD jest głównym politycznym beneficjentem ustawy dezubekizacyjnej oraz, co pokazujš już dane marcowe, ustawy degradacyjnej" – uważa „Polityka w sieci".