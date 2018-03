Expose szefa MSZ: O co Polska będzie walczyć w UE?

Unia będzie równa dla wszystkich jej członków albo jej nie będzie: szef MSZ zapowiada twardš walkę o korzystny dla Polski kształt integracji.

Zjednoczona Europa zajęła dalekie, trzecie miejsce podczas prezentacji w Sejmie priorytetów polityki zagranicznej na 2018 r. Rzšd, który doprowadził przez nowelizację ustawy o IPN do największego od 30 lat kryzysu z Amerykš, uważa, że to bliskie stosunki z USA powinny być najważniejszym celem naszej dyplomacji, bo od nich zależy bezpieczeństwo kraju. Minister nie zdobył się jednak na uznanie, że wzmocniona obecnoœć amerykańskich wojsk w Polsce to przynajmniej w równym stopniu zasługa rzšdu PO–PSL co PiS. A zanim przeszedł do spraw europejskich, zajšł się rolš naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa, jakby chciał zasygnalizować, że mamy inne opcje rozwoju niż zjednoczona Europa.

To jednak sprawy europejskie będš najbardziej zaprzštać uwagę naszego kraju. Rzšd Morawieckiego, który miał doprowadzić do przełamania sporu z Brukselš o praworzšdnoœć, nie zamierza w sporze z Uniš dać za wygranš.

– Komisja Europejska nie jest superrzšdem, a Parlament Europejski nie jest superparlamentem – ostrzegł Czaputowicz, najwyraŸniej zarzucajšc przekraczanie brukselskim instytucjom własnych uprawnień. Jego zdaniem Unia znajduje się w kryzysie w sferze instytucjonalnej, jak i aksjologicznej, a sposobem na przezwyciężenie jest oddanie większej władzy państwom członkowskim i ich parlamentom. Zdaniem ministra „przeniesienie rzeczywistych procesów decyzyjnych do nieformalnych gremiów" to jeden z powodów sukcesu eurosceptycznych partii populistycznych w całej Unii".

Polska nie zgodzi się też na narzucenie obowišzkowych kwot uchodŸców ani radykalnego ograniczenia w nadchodzšcym budżecie funduszy strukturalnych. „To częœć mechanizmu, dzięki któremu wspólny rynek europejski jest korzystny dla wszystkich podmiotów", a nie stanowi „jałmużny", którš można odebrać pod pretekstem łamania trudnych do zdefiniowania zasad praworzšdnoœci – uważa minister.

To jednak lansowany przez Macrona plan głębokiej integracji strefy euro został uznany za największe zagrożenie. – Podział Unii na konstrukcję wielu prędkoœci byłby krokiem w kierunku nieuchronnego jej rozpadu – ostrzegł Czaputowicz. Podkreœlił, że doprowadziłoby to do powstania „dyrektoriatu" rzšdzšcego Wspólnotš, który zepchnšłby na margines nie tylko kraje Europy Œrodkowej i Skandynawię, ale i południe Europy.

Batalia została więc rozpoczęta. Ale obecny szef MSZ chyba chce jš prowadzić z pewnš finezjš. Bo choć mówišc o stosunkach z Berlinem wytknšł Nord Stream 2 i podtrzymał starania o wojenne reparacje, to przyznał, że „przyjazne stosunki z Niemcami sš warunkiem powodzenia wszelkich pozytywnych projektów na forum Unii". Rok po zerwaniu kontraktu na caracale Czaputowicz oœwiadczył także, że „widzimy we Francji kluczowego partnera wojskowego". I uznał „za niezbędne utrzymanie dialogu politycznego z Rosjš". W porównaniu ze stylem poprzednika to ogromny postęp.