Dąbrowska: Ziobryści budują partyjne poziomki

Frakcyjna walka w obozie Zjednoczonej Prawicy wylewa się z gabinetów na zewnštrz: na sejmowe korytarze i do mediów. Kiedy dotrze do prezesa PiS?

Układem władzy coraz trudniej sterować. Zmiana na stanowisku premiera miała sprawić, że „nasza kochana Beata" przestanie promować partię rzšdzšcš zgranš frazš „przez osiem lat Polki i Polacy", a za to „mój syn, Mateusz", jak nazywany jest premier pokštnie przez kolegów, da nowy impuls i zapewni, że decyzje polityczne będš w locie zmieniać się w gospodarcze ciało. Tak jednak się nie stało.

Premier już po pierwszych 100 dniach czuje się zmęczony, najbardziej chyba aktywnoœciš własnych ministrów. Dlatego zarzšdził wewnętrzne postępowanie, które doprowadziło do ustalenia winnych wpadki z ustawš o IPN, którš Mateusz Morawiecki przeżywa najbardziej ze wszystkich. Antysemitš się nie czuje, w domu rodzinnym pomaganie Żydom stawiano na piedestale i czuje się bardzo skrzywdzony przyklejaniem mu takiej etykietki.

Z właœciwym sobie wdziękiem nazwiska winnych tego stanu rzeczy ujawnili (w tygodniku „wSieci") redaktorzy Mazurek i Zalewski, opisujšc, jak „do pewnej bardzo dużej redakcji" zgłosili się jakiœ czas temu ludzie kojarzeni z Patrykiem Jakim i zaproponowali deal: my wam pokażemy, jakie sš reakcje Izraela na reprywatyzację, a wy napiszecie to tak, jak my chcemy. A jak? Tak, że premier Morawiecki „chodzi na pasku Izraela".

Ta relacja to tylko odprysk œledztwa zarzšdzonego przez premiera, po którym na liœcie spiskowców znalazł się nie tylko wiceminister sprawiedliwoœci, ale i sam minister Ziobro. Sam? Nie, sęk w tym, że nie sam... Tropy prowadzš do innych ministerstw, pełnych ambitnych trzydziestokilkulatków. Np. do MSZ, w którym też ziobryœci majš kolegów. W PRL takie partyjne porozumienia nazywano „poziomkami".

W PiS kršżš teraz plotki, że polityczny wyrok na ministra Ziobrę już zapadł. Będzie surowy, bo to przecież recydywa.

A to nie koniec kłopotów premiera. „Nasza kochana Beata" zostawiła po sobie brzydko pachnšcy woreczek z nagrodami dla siebie i ministrów i zniknęła z mediów. Podobno jeŸdzi po kraju, tym razem z nieco mniejszš kolumnš.

Szef rzšdu ma w dodatku rzeczniczkę, która niczego wytłumaczyć nie potrafi. Nawet tego, ile wynosiła jej własna nagroda, zanim wykorzystała komputerowš opcję „odeœlij". W roli egzekutora ponownie wystšpił redaktor Mazurek, tym razem w RMF FM.

To wszystko jednak nie jest problemem głównym. Pomijajšc ewidentny fakt, że premier za mało œpi, nie udało się usprawnić sposobu rzšdzenia. Wpadka z projektem ustawy, który nakładał na prezes TK Julię Przyłębskš obowišzek zwołania pierwszego posiedzenia KRS i który znienacka w poniedziałek wycofano, pokazuje, że z opanowaniem partii rzšdzšcej jest tak samo, jak było albo gorzej. WyraŸnie brakuje partyjnych wydziałów (np. kultury czy gospodarki), które w PRL zapewniały łšcznoœć politycznš i egzekwowanie decyzji między Biurem Politycznym a ministerstwami. Resorty robiš więc co chcš, np. ogłaszajš ustawę pozwalajšcš deweloperom na budowanie wszędzie i ominięcie planów zagospodarowania przestrzennego. Za Gierka – nie do pomyœlenia.