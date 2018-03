Wassermann zapowiada przesłuchanie Tuska we wrześniu

Przewodniczšca sejmowej komisji ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann pytana w TVP Info o termin przesłuchania przed komisjš przewodniczšcego Rady Europejskiej Donalda Tuska odparła - zastrzegajšc, że "mówi o swoim kalendarzu", że "w jej głowie jest to druga połowa wrzeœnia".

Wassermann stwierdziła jednoczeœnie, że na razie nie widzi potrzeby drugiego przesłuchania Michała Tuska, syna byłego premiera (Michał Tusk zeznawał przed komisjš w czerwcu 2017 roku).

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Jeżeli by zaszła, to oczywiœcie będziemy taki wniosek (o przesłuchanie - red.) formułować, ale teraz nie widzę ku temu przesłanek - dodała Wassermann odnoszšc się do ponownego przesłuchania Michała Tuska.

Mówišc o czerwcowym przesłuchaniu syna byłego premiera przez kierowanš przez niš komisję Wassermann przekonywała, że "gdyby wezwano Michała Tuska (w ramach œledztwa w 2012 r.), przesłuchano, ustalono, jaki miał zakres obowišzków, co robił, jak się dostał do tej firmy, jakie pobrał wynagrodzenie, to w zasadzie dzisiaj sprawa byłaby absolutnie czysta".

Jak dodała posłanka PiS pojawia się pytanie czy wówczas Michała Tuska "nie sprawdzali, bo się bali, że coœ znajdš, czy nie sprawdzali, bo ktoœ im zakazał?".

W zwišzku z tym pytaniem Wassermann nie wykluczyła ponownego wezwania przez komisję Jacka Cichockiego, byłego szefa MSW i koordynatora służb specjalnych.