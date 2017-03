NRA złożyła wniosek do TK ws stawek adwokackich

NRA: stawki adwokackie za pomoc z urzędu do pilnej zmiany

W rozporządzeniu z 3 października 2016 r. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro obniżył stawki adwokackie.

Naczelna Rada Adwokacka we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę na brak przesłanek prawnych i ekonomicznych do dokonania obniżek.

Adwokatura zwraca się do TK o zbadanie czy minister dopełnił delegacji ustawowej i wziął pod uwagę, że ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje, że minister sprawiedliwości określa stawki minimalne za czynności adwokackie mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

Zdaniem adwokatów, nie doszło do deflacji czy zmniejszenia nakładu pracy adwokatów, które mogłyby być argumentem do obniżenia stawek adwokackich.

Przypomnijmy, iż od października ubiegłego roku stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych przy wartości przedmiotu sprawy wynosić będą:

1) do 500 zł – 90 zł (wcześniej 120 zł)

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł (wcześniej 360 zł)

3) powyżej 1500 zł do 5 tys. zł – 900 zł (wcześniej 1200 zł)

4) powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1800 zł (wcześniej 2400 zł)

5) powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 3600 zł (wcześniej4800 zł)

6) powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 5400 zł (wcześniej 7200 zł)

7) powyżej 200 000 zł do 2 mln zł – 10 800 zł

8) powyżej 2 mln zł do 5 mln zł – 15 000 zł

9) powyżej 5 mln zł – 25 000 zł

Z kolei w sprawach w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym nie ma już zapisu, iż wynoszą one 75 proc. stawek. Są one liczone od wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5 tys. zł – 600 zł

4) powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1200 zł

5) powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 2400 zł

6) powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 3600 zł

7) powyżej 200 tys. zł – 7200 zł

Zmniejszone zostały też stawki w sprawach z zakresu prawa pracy o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł (wcześniej 360 zł).

W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego minimalne stawki wynoszą 180 zł.

Mniej prawnicy zarabiają też na sporządzeniu skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie – 960 zł (wcześniej 2400 zł).