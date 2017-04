Błędy w opłatach za środowisko można skorygować

Podmioty korzystające ze środowiska, czyli:

- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorcy zagraniczni),

- osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

- jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- osoby fizycznych w zakresie wymagającym posiadania pozwoleń środowiskowych,

– za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku, zobowiązane są do samodzielnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska (tj. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów), według stawek obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

Muszą też wnieść opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (a w przypadku eksploatacji urządzeń mobilnych – na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska).

Wyżej wymienione podmioty sporządzają też i przedkładają marszałkowi województwa wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (nie ma obowiązku przedkładania wykazu za 2016 rok w przypadku naliczenia opłat za każdy rodzaj korzystania ze środowiska w wysokości nieprzekraczającej 100 zł.).

Podmiot nie wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska:

- gdy wysokość naliczonej opłaty za dany rok i dany komponent środowiska nie przekracza 800 zł (do opłat naliczanych w systemie półrocznym obowiązywał limit 400 zł, który również dotyczył opłaty za dane półrocze i za dany rodzaj korzystania ze środowiska) – art. 289 ust.1 Prawa ochrony środowiska (POŚ),

- w razie prowadzenia działań ratowniczych – art. 2 ust.2 pkt. 2 POŚ,

Ponadto, zgodne ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2017 r., poz. 519), wprowadzoną art. 13 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU z 2016 r. poz. 2255) – od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016.

Do końca 2017 r. wymagane jest:

- od podmiotów korzystających ze środowiska, które po raz pierwszy chcą się wywiązać z obowiązku sprawozdawczego i opłatowego, oraz

- korzystały ze środowiska w okresie od drugiego półrocza 2011 r. do 2017 r.

— naliczenie opłat za okres od drugiego półrocza 2011 r. do drugiego półrocza 2012 r. (oddzielnie dla każdego półrocza) oraz za rok 2013, rok 2014, rok 2015 i rok 2016. Z dniem 31 marca 2017 r. minął termin złożenia wykazu i wniesienia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2016.

W przypadku przedstawienia wykazu informacji za korzystanie ze środowiska, w którym zawarto błędne naliczenie, podmiot musi złożyć korektę tego wykazu i przedstawić prawidłowe naliczenie opłat.

Na stronie urzędu marszałkowskiego dostępny jest bezpłatny program EkoPłatnik (link: https://ekoplatnik.mazovia.pl) umożliwiający naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenie wykazu informacji, który następnie można złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podmiot korzystający ze środowiska w określonych terminach wnosi bez wezwania na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

- naliczoną opłatę za korzystanie ze środowiska, jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł rocznie albo 400 zł dla okresów półrocznych,

- opłatę określoną w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w przypadku niezłożenia przez podmiot wykazu lub zamieszczenia w nim danych budzących zastrzeżenia oraz decyzji wymierzającej opłatę dla podmiotu, który nie dokonał rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, w wysokości określonej dla zobowiązań podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

Małgorzata Grajda, dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego