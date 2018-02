Czy podanie do niewłaściwego organu powoduje uchybienie terminowi?

Jeżeli organ, do którego wniesiono podanie, jest niewłaœciwy do załatwienia danej sprawy, niezwłocznie przekazuje je właœciwemu organowi. Jeœli podanie musi być wniesione z zachowaniem terminu, wniesione do niewłaœciwego organu uważa się za złożone z jego zachowaniem.

- Żšdanie wznowienia postępowania zakończonego ostatecznš decyzjš – z uwagi na to, że strona, bez własnej winy, nie brała udziału w postępowaniu – skierowano omyłkowo do niewłaœciwego organu. Organ, do którego wpłynęło to podanie, przesłał je do organu właœciwego. Czy w takim przypadku datš wniesienia podania do właœciwego organu jest dopiero data jego przekazania przez niewłaœciwy organ?

Nie. Zgodnie z art. 19 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organy administracji przestrzegajš z urzędu swojej właœciwoœci rzeczowej i miejscowej. Ustalenie swojej właœciwoœci należy do koniecznych, wstępnych czynnoœci organu, do którego wpłynęło podanie (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Wr 127/17, LEX nr 2294811). W art. 65 § 1 k.p.a. przewidziano, że w sytuacji, gdy organ, do którego wniesiono podanie, jest niewłaœciwy w sprawie, ma obowišzek niezwłocznie przekazać je do właœciwego organu, zawiadamiajšc o tym jednoczeœnie wnoszšcego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 65 § 2 k.p.a. wniesienie żšdania do niewłaœciwego organu nie powoduje dla strony negatywnych konsekwencji zwišzanych z uchybieniem terminowi, jeżeli możliwoœć skutecznego wniesienia żšdania jest ograniczona terminem, a upływ terminu nastšpił między wniesieniem żšdania przez stronę a jego przekazaniem do właœciwego organu. Dotyczy to np. żšdania wznowienia postępowania zakończonego ostatecznš decyzjš na tej podstawie, że strona, bez własnej winy, nie brała udziału w postępowaniu (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.). Wznowienie postępowania z tej przyczyny następuje tylko na żšdanie strony (art. 147 k.p.a.). Zgodnie z art. 148 k.p.a. podanie o wznowienie wnosi się do organu, który wydał w sprawie decyzję w I instancji, w terminie miesišca od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. Podanie wniesione do niewłaœciwego organu przed upływem terminu na jego wniesienie uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. W takim przypadku datš wszczęcia postępowania na żšdanie strony, które zostało wniesione do niewłaœciwego organu, jest data wpływu żšdania do niewłaœciwego organu, który powinien przekazać je niezwłocznie do organu właœciwego (wyrok NSA z 11 kwietnia 2017 r., sygn. II OSK 2014/15, LEX nr 2287121).

Inne rozwišzanie przejęto w sytuacji, gdy podanie dotyczy kilku spraw podlegajšcych załatwieniu przez różne organy (art. 66 k.p.a.). W takim przypadku organ, do którego wpłynęło podanie, rozpoznaje sprawy należšce do jego właœciwoœci, a równoczeœnie zawiadamia wnoszšcego podanie, że w innych sprawach powinien wnieœć odrębne podanie do właœciwego organu. Odrębne podanie, złożone zgodnie z tym zawiadomieniem w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia, uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. Dopiero w sytuacji, gdy podanie wniesiono do niewłaœciwego organu, a nie da się ustalić organu właœciwego bšdŸ gdy z podania wynika, że właœciwy w tej sprawie jest sšd powszechny, organ, do którego wniesiono podanie, zwraca je wnoszšcemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Organ administracji nie może jednak zwrócić podania z tego powodu, że właœciwy w danej sprawie jest sšd powszechny, jeżeli w tej sprawie sšd uznał się już za niewłaœciwy.

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 19, art. 65-66, art. 145 § 1 pkt 4, art. 146-152 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)