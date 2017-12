TUI rezerwuje w Enter Airze czartery do 2020 roku

Enter Air i TUI Poland zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2019 – Zima 2019/2020. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 304 milionów złotych, czyli ma rekordową w historii obu firm wartość

Wartość podpisanej umowy wynosi 86,7 miliona dolarów, czyli 303,8 miliona złotych. To o ponad 6 procent większa suma od sumy poprzedniego rekordowego kontraktu na sezon Lato 2018 – Zima 2018/2019 zawartego między obu firmami w październiku 2017 r.

Umowa z TUI Poland dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020 i została zawarta na czas określony - do 30 kwietnia 2020 r. Na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi usługi lotniczego przewozu osób i bagażu.

- Bardzo udany rok kończymy podpisaniem niezwykle ważnej dla nas umowy, w ramach której przedłużamy naszą wieloletnią współpracę z TUI Poland – mówi cytowany w komunikacie przewoźnika członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira Andrzej Kobielski. - Potwierdza ona naszą strategię długofalowej kooperacji z kluczowymi partnerami, optymalizując nasz programu handlowy w następnych sezonach.

W ostatnich miesiącach Enter Air zawarł już kontrakty ze największymi touroperatorami w Polsce: Itaką, Rainbow i TUI, obejmujące współpracę w sezonach letnim 2018 roku i zimowym 2018/2019. Wcześniejsza umowa z TUI Poland dotycząca współpracy na sezon Lato 2018 – Zima 2018/2019, została zawarta w październiku 2017 r. i była do tej pory największą w historii Enter Aira. Jej wartość wynosiła 81,4 mln dolarów (ok. 299,5 mln złotych). We wrześniu 2017 r. Enter Air podpisał także umowę ze spółką Rainbow Tours o wartości 46,3 mln dolarów (ok. 165 mln złotych), a w grudniu zawarł kontrakt z Itaka Holdings o wartości 51 mln dolarów (ok. 182,5 mln złotych).