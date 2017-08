PIT: Polacy chętnie wyjeżdżają z biurami podróży

Jak przekonać szefa do awansu?

Takie informacje przynosi podsumowanie przygotowane przez Polską Izbę Turystyki na podstawie danych dostarczonych przez jej trzech członków – dwie największe sieci agencyjne w kraju, Travelplanet.pl i Wakacje.pl, oraz dużego internetowego sprzedawcę Fly.pl.

- Polacy coraz lepiej zarabiają, koszty paliwa są niskie, a siła nabywcza złotego nieco wzrosła, szczególnie w drugiej części wakacji - tak prezes PIT Paweł Niewiadomski uzasadniał podczas konferencji prasowej zwiększone zainteresowanie Polaków wyjazdami z biurami podróży.

Prezentowany podczas spotkania raport PIT obejmuje dane ze sprzedaży wyjazdów na dzień 16 sierpnia.Pod uwagę wzięto rezerwacje obejmujące wyjazdy między 28 kwietnia (początek sezonu letniego) a 31 sierpnia tego roku. Jak zapewniał Niewiadomski, raport nie rości sobie pretensji do całościowego opisania rynku turystyki wyjazdowej, lecz raczej do pokazania fotografii na koniec wakacji szkolnych. - Chodzi jedynie o wskazanie trendów, nie o ostateczne podsumowanie. Często media pytają nas o różne dane, chcieliśmy im je uprzystępnić. Nie konkurujemy z innymi raportami, na przykład Polskiego Związku Organizatorów Turystyki czy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata - zastrzegał.

Zarazem jak podkreślała rzeczniczka PIT Marzena Markowska, PIT starał się bardzo rzetelnie przygotować informacje. Powstały one na podstawie średniej ważonej z dostarczonych przez trzy firmy danych. „Zebrane dane zostały tak przetworzone, aby reprezentowały przekrojowo polski rynek letnich podróży zorganizowanych. Ze względu na równomierny udział oferty największych polskich touroperatorów, dane są reprezentatywne dla całego rynku" - napisała w raporcie.

Co trzecia oferta turystyczna (35 procent) sprzedana przez wymienionych agentów, dotyczyła wyjazdu do Grecji. To dwa razy więcej niż do drugiego na tej liście kraju – Bułgarii (14,3 procent). Tuż za Bułgarią w rankingu popularnych kierunków uplasowała się Hiszpania (13,7 proc.), a dalej: Turcja (9,5 proc.), Egipt (7,1 proc.), Włochy (3,6 proc.) i Chorwacja (2,5 proc.).

Niewiadomski przyznał jednak, że miejsce Włoch i Chorwacji jest „trochę mylące", bo do krajów tych wielu turystów wyjeżdża samochodami, nie korzystając z pośrednictwa biur podróży.

Najpopularniejsze wakacyjne kraje, udział procentowy w całej sprzedaży

Najszybciej rosła sprzedaż podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – o 250 procent. Imponujące były również przyrosty Egiptu – 217 procent i Albanii – 124 procent. Wszystkie wynikały, jak wyjaśniała Anna Podpora z Wakacji.pl z małej bazy zeszłorocznej. Z kolei dobry wynik Portugalii (56 proc. wzrostu) był wynikiem obniżenia cen na wakacje w tym kraju. - Zwykle Portugalia kosztowała ponad 3 tysiące złotych, ale w tym sezonie można było znaleźć wiele ofert poniżej tej granicy, nawet za 2,5 – 2,7 tysiąca – wyjaśniał Jarosław Kałucki z Travelplanet.

Dynamika wzrostu sprzedaży wyjazdów do najpopularniejszych krajów

PIT zwraca uwagę, że trzy najpopularniejsze kierunki – Grecja, Bułgaria i Hiszpania - skumulowały dwie trzecie ruchu turystycznego, organizowanego przez biura podróży. A 30 procent wszystkich klientów biur podróży odpoczywało od maja do końca sierpnia na pięciu greckich wyspach: Krecie, Rodos, Zakintos, Korfu i Kos.

Jeśli chodzi o udział w całej sprzedaży, najwięcej turystów wyjechało na wakacje na Kretę (,94 proc.), do Słonecznego Brzegu (9,2 proc.), na Riwierę Turecką (7,9 proc.), Zakintos (5,7 proc.) i Rodos (5,5 proc.).

Najpopularniejsze regiony, udział w sprzedaży wycieczek

Średnia cena wycieczki kupionej za pośrednictwem trzech sieci agencyjnych wyniosła 2355 złotych i była o „2-3 procent" większa niż rok temu. Podwyżka rozkładała się jednak różnie, w zależności od kierunku. W wypadku Hiszpanii i Bułgarii było to 3 procent, Grecji – 10 procent, a Turcji – 22 procent. Dwa kierunki, Portugalia i Chorwacja, odnotowały obniżkę średniej ceny w stosunku do stanu z zeszłego roku – pierwsza o 4, a druga o 8 procent.

- W wypadku Grecji działało prawo podaży i popytu – opowiadała Podpora. Turcja z kolei drożała, ale dlatego, że rok temu była nienaturalnie przeceniona ze względu na zatrzymanie ruchu do tego kraju. Z kolei Egipt podrożał zaledwie o 1,5 procent, bo dopiero wraca do łask turystów, ale na tle drożejących innych kierunków pozostaje konkurencyjny.

Średnie ceny sprzedanych wyjazdów

Podpora zwraca też uwagę, że średnia cena rezerwacji rośnie, bo polscy klienci kupowali tego lata więcej wyjazdów egzotycznych (Dubaj, Dominikana, Kuba), z natury rzeczy kosztowniejszych, a do tego częściej sięgają po usługi dodatkowe, jak większe niż standardowe ubezpieczenie, lepsza jakość pokoju w hotelu czy przelotu. - Wydają więcej, bo więcej wymagają – mówi Podpora.

Branży turystycznej sprzyjał w tym roku układ dni w miesiącach, który spowodował, że wakacje szkolne zaczęły się wcześnie, bo 26 czerwca, a skończy późno, bo 3 września. - Dostaliśmy w prezencie dwa tygodnie – komentował Maciej Nykiel z Fly.pl. Zwrócił uwagę, że turyści coraz częściej sięgają po wyjazdy w czerwcu i we wrześniu (raport nie obejmuje tego miesiąca), a sierpień zrównał się z liczbą wyjeżdżających z lipcem. Miała na to między innymi wpływ pogoda – na południu Europy w czerwcu było już wyraźnie ciepło, kiedy w Polsce na słońce jeszcze czekano.

Jak rozkładały się w podziale na miesiące wyjazdy klientów biur podróży

Nykiel omówił także wątek jak przebiegała sprzedaż wakacji. - Polacy nie tylko ku[ują więcej, ale i kupują wcześniej. Ma na to wpływ większe poczucie pewności finansowej. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby w poprzednim roku sprzedano 9 procent imprez na lato roku następnego, a tak było w 2016 roku. Ci ludzie rezerwowali wakacje z ponad półrocznym wyprzedzeniem. Wzrost udziału first minut to również oznaka dojrzałości rynku.

Jak rozkładała się, w podziale na miesiące, sprzedaż wycieczek w biurach podróży

Wprawdzie nadal zdecydowaną część imprez biura podróży sprzedają w okresie last minute (50 procent na 21 dni i mniej dni przed wylotem), ale jest to mniejsza część niż w latach poprzednich.

Z jakim wyprzedzeniem klienci biur podróży kupowali wycieczki

Utrzymuje się tendencja do dzielenia urlopu i korzystania z krótszych, ale częstszych wyjazdów. - Spada turystyka autokarowa, ale rośnie i to bardzo dynamicznie udział wyjazdów typu city break. Będzie to jeszcze bardziej widoczne w przyszłości – komentował Nykiel.

Na jak długo jadą turyści z biurami podróży i jakim środkiem transportu

Jakie zakwaterowanie wybierają na wakacjach klienci biur podróży

Jaką formę wyżywienia wybierają na wakacjach klienci biur podróży

PIT nie podał w swoim materiale, o ile wzrosła sprzedaż wszystkich wyjazdów z biurami podróży. Jak wyjaśniła Markowska, „wynikła wątpliwość, czy to będzie wartość reprezentatywna". Nykiel ujawnił jednak, że szacuje go na 35 procent. Nie zaprzeczył zarazem, że ten wynik może być wynikiem wyższym niż wynik ogólny rynku turystyki zorganizowanej ze względu na większą dynamikę przyrostu klientów trzech dużych podmiotów jakimi są Fly.pl, Travelplanet, i Wakacje.pl. - To pokażą nasze dane, które będziemy mogli ujawnić dopiero na koniec sezonu - wyjaśnił.