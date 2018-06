W biurach podróży tydzień albański

W minionym tygodniu w biurach podróży wyróżniła się Albania. Trafiła do pierwszej piątki najchętniej wybieranych krajów na wakacje. Okupiła to jednak wyjątkowo niską ceną

W ostatnim tygodniu sprzedaż wycieczek rosła w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku o 13,3 procent – pokazuje raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki sporządzony na podstawie danych o rezerwacjach zawartych za pośrednictwem systemu MerlinX*. Przy tym cały wzrost pochodził ze sprzedaży wycieczek lotniczych. Ich liczba wzrosła bowiem o 18,5 procent, podczas gdy sprzedaż imprez „z dojazdem własnym" malała o 36,3 procent, a autobusowych o 25,8 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Trzeba od razu zaznaczyć, że wzrost jednotygodniowy nie ratował sytuacji, jeśli chodzi o szerszą skalę – skumulowana nadwyżka z pierwszego okresu sprzedaży sezonu 2018 zmniejszyła się kolejny raz i wyniosła na koniec tygodnia 22,8 procent. Tydzień temu jej wartość wynosiła 23,1 procent. Tak samo zsumowana dynamika rezerwacji wyjazdów lotniczych skurczyła się z 26,87 do 26,51 procent.

Ranking najpopularniejszych krajów wyglądał następująco. Na pierwszym miejscu Grecja, na drugim Turcja, na trzecim Bułgaria (awans z miejsca 4 tydzień temu), na czwartym Hiszpania (spadek o jedno miejsce), na piątym - Albania (awans o jedno oczko). Drugą piątkę otwierały Włochy, które ustąpiły miejsca Albanii, na szóstym miejscu jak tydzień wcześniej Egipt, a za nim Tunezja (też bez zmian), na dziewiątym Chorwacja (z dziesiątego), a na dziesiątym Portugalia, która znalazła się tu dzięki wypadnięciu (albo wypchnięciu) Cypru.

To, co zwraca uwagę, to bardzo wysokie miejsce Albanii. Wydaje się, że zawdzięcza ona tę pozycję swojej niskiej cenie. Od 10 tygodni ten kierunek – w świetle statystyk PZOT - mocno tanieje. Średnia cena płacona wtedy w biurach podróży za wyjazd do Albanii wynosiła 2146 złotych i była wyższa od średniej ceny Bułgarii (1959 złotych), Tunezji (2016 złotych) a podobna do ceny Egiptu (2170 złotych). W ostatnim tygodniu wynosiła 1636 złotych i była najmniejszą ceną ze wszystkich cen głównych kierunków czarterowych (wyjąwszy Chorwację, która jako kierunek z dużym udziałem dojazdu własnego ma charakter odrębny). Dla porównania – Bułgaria miała w ostatnim tygodniu średnią cenę 1670 złotych, Tunezja 1774 złote, a Egipt 2204 złote.

Albania potaniała więc w ciągu 10 tygodni prawie o połowę, bo o 48 procent. Może to oznaczać albo, że lepszej jakości, a więc droższe, wyjazdy już się wyprzedały i zostały same tanie, albo że generalnie zostało ich jeszcze dużo w zasobach touroperatorów i muszą oni mocno przecenić ten towar, żeby był konkurencyjny w porównaniu z innymi kierunkami. Prawdopodobnie nakładają się te dwa trendy.

Wydaje się, że spadek cen jaki dało się obserwować od polowy maja, udało się w ostatnim tygodniu nieco wyhamować, chociaż nadal pozostają one bardzo niskie. Wśród dwudziestu najpopularniejszych kierunków w ostatnim tygodniu aż sześć plasowało się w cenach poniżej 2000 złotych: Warna za 1629 złotych, Saloniki za 1683 złote, Tirana za 1693 złote, Ateny za 1925 złote i Korfu za 1969 złotych. Dla porównania trzema najdroższymi kierunkami były: Teneryfa za 2922 złote, Fuerteventura za 2913 złotych i Majorka za 2637 złotych.

Zmiana średniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

Źródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 25. tydzień roku, czyli okres od 18 do 24 czerwca 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynający się 1 listopada 2017 roku, a kończący się 31 października 2018 roku. Polski Związek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.