Niemieccy agenci na plusie

Niemieccy agenci turystyczni sprzedali w 2017 roku o 4,6 procent więcej wyjazdów niż rok wcześniej. Tracą jednak udział w rynku na rzecz biur internetowych i stron samych touroperatorów

Jak wynika z wynika z analizy magazynu „FVW" niemieccy agenci stacjonarni sprzedali w zeszłym roku usługi turystyczne za 26,4 miliarda euro, w tym wycieczek za 14,8 miliarda (5 procent więcej), biletów lotniczych za 8,4 miliarda (wzrost o 4,1 procent), a biletów kolejowych za 0,6 miliarda euro. Pozostałe przychody wzrosły do ponad 2,5 miliarda euro i były o 5,3 procent większe niż rok wcześniej. Jednocześnie zmniejszyła się o 306 liczba biur agencyjnych. Zostało ich 11,1 tysiąca. Badacze zwracają uwagę na dwa trendy. Po pierwsze rynek touroperatorów rósł w zeszłym roku dynamiczniej niż sprzedaż agencyjna. Tu wartość sprzedaży wyniosła 33,7 miliarda euro, czyli o 8 procent więcej rok do roku. Po drugie przychody internetowych agencji turystycznych i te pochodzące z rezerwacji na stronach organizatorów były większe o 14 procent niż rok wcześniej. Oznacza to, że klasyczne biura tracą udział w rynku.

W Niemczech najsilniejszą siecią salonów sprzedaży dysponuje DER Touristik, który zwiększył sprzedaż o 3,5 procent, do 4,62 miliarda euro. Grupa RT i sieć TUI Deutschland miały przychody wyższe odpowiednio o 2,1 i 2,7 procent. Dużą zmianę na plus (8,6 procent) widać było też wśród agentów należących do kooperatywy TSS . Na piątym miejscu uplasował się Schmetterling, który wyprzedził sieć Lufthansa City Center. W pierwszej dziesiątce znalazły się też organizacje BCD, Thomas Cook Partner Group i kooperatywy AER oraz Best Reisen.

Kooperatywy zwiększyły sprzedaż łącznie o 5,1 procent, do 12,1 miliarda euro, sieci franczyzowe urosły o 3,5 procent do 12,5 miliarda euro. W sumie przez te organizacje przeszło 93 procent całkowitej sprzedaży agencyjnej. Rosnące znaczenie agencji internetowych widać też w wynikach analizy GfK przeprowadzonej wśród dwóch tysięcy agentów stacjonarnych, internetowych i touroperatorów. Przychody z tytułu sprzedaży oferty letniej wzrosły o 14 procent. W tym badaniu na uwagę zwraca ciekawy trend, bliżej lata więcej rezerwacji zakładanych jest przez internet niż w klasycznych biurach. Prawie połowa majowej sprzedaży, bo 46,4 procent, przypadała na wyjazdy od czerwca do sierpnia.

Niemcy chętnie rezerwują już wycieczki zimowe, 23 procent sprzedaży zrealizowanej w poprzednim miesiącu przypadało na nadchodzący sezon 2018/2019. W tym wypadku najwięcej, bo 76 procent, sprzedały klasyczne biura agencyjne.