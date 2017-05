Thomas Cook wyśle Chińczyków do Grecji

Jak informuje portal Greek Travel Pages, Fosun International, chińskie przedsiębiorstwo, które od kilku lat inwestuje w Grupę Thomasa Cooka, chce za pośrednictwem tego koncernu pozyskać jako klientów Chińczyków wyjeżdżających do Grecji. Touroperator przygotuje specjalne pakiety wakacyjne, które pozwolą obsłużyć część z przewidywanego przez ekspertów 1,5 miliona turystów z Państwa Środka.

Za pośrednictwem Club Medu, spółki w całości należącej do tego koncernu, negocjuje też zakup lub budowę greckich hoteli i kurortów. Wiceprezes Fosun Jiannong Qian powiedział w rozmowie z Agencją Bloomberga przeprowadzonej w czasie swojej ostatniej wizyty w Atenach, że z chwilą, kiedy liczba przyjazdów z Chin do Grecji wzrośnie, pojawią się też bezpośrednie połączenia lotnicze z Pekinu i Szanghaju do Aten.

– Grecja jest bardzo bezpiecznym miejscem dla turystów – mówi Qian. Według niego kraj ten jest także atrakcyjny dla inwestorów. Fosun już wyłożył w Grecji ponad 200 milionów euro bezpośrednio przez firmę Folli Follie i pośrednio przez Thomasa Cooka i Club Med.

Przedsiębiorstwo ma też udziały w spółce joint venture z Lamda Development SA, w ramach której prowadzi warte 2 miliardy euro inwestycje w Hellenikonie, rejonie dawnego lotniska Aten. – Stworzymy nowy kierunek, który będzie przyciągał nie tylko europejskich, lecz także chińskich turystów – dodaje wiceprezes. Zapowiada, że pod marką Club Medu Fosun otworzy również w niedalekiej przyszłości nowy kurort w Grecji. Na razie trwają jednak poszukiwania odpowiedniej lokalizacji.