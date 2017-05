Młodzi turyści amerykańscy chętnie idą do agenta turystycznego

Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (American Society of Travel Agents, ASTA) przeprowadziło we współpracy z firmą analityczną PSB badanie dotyczące podróży Amerykanów (How America Travels National Study). – Generalnie wzrost w korzystaniu z usług agentów turystycznych ustabilizował się – mówi prezes ASTA Zane Kerby.

Uwagę badaczy zwróciło, że z usług wakacyjnych doradców korzystają najchętniej milenialsi (osoby urodzone w latach 80-tych i 90-tych XX wieku), szczególnie, jeśli chcą wybrać się na rejs wycieczkowy. Z raportu wynika, że 47 procent przedstawicieli pokolenia Millenium spędzało wakacje w ten sposób, a 90 procent spośród nich deklaruje, że chętnie ponownie wybierze się na urlop na morzu. – Jeśli uważacie, że rejsy są tylko dla ludzi starszych, to się mylicie – komentuje Kerby.

Badanie pokazało ponadto, że 85 procent ludzi, którzy skorzystali z porady agenta turystycznego, było z tej usługi zadowolonych. Najchętniej o pomoc do profesjonalistów zwracali się milenialsi - 43 procent z nich stwierdziło, że są „bardzo usatysfakcjonowani". Dla porównania - wśród przedstawicieli pokolenia X (urodzeni do roku 1980) odsetek ten wyniósł 38 procent, a w pokoleniu baby boomers (lata 1946-1964) 36 procent.

Z badań pogłębionych wynika, że turyści lubią planować wycieczki. To ważna informacja dla agentów, którzy powinni włączać klientów w ten proces.

Prawie połowa amerykańskich turystów uważa, że sami mogą znaleźć najlepszą cenę wakacji. W odniesieniu do rezerwacji hoteli przekonanie to wyraża 47 procent pytanych, a w wypadku biletów samolotowych odsetek ten spada do 44 procent. Agenci najbardziej mogą pomóc ludziom poszukującym rejsów wycieczkowych i imprez pakietowych - w pierwszym wypadku zaledwie 24 procent badanych sądzi, że samodzielnie znajdzie najkorzystniejszą ofertę, a w drugim pozytywnej odpowiedzi udzieliło 26 procent pytanych.

Największą zaletą korzystania z agentów jest, według amerykańskich turystów, oszczędność czasu i pieniędzy. Średnio usługi rezerwowane przez profesjonalnych sprzedawców były o 300 dolarów tańsze na osobę niż te kupowane samodzielnie.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1522 Amerykanów w wieku od 25 do 70 lat między 9 a 14 kwietnia 2017 roku, a także w serii sześciu grup fokusowych, reprezentujących różne segmenty podróżnych. Granica błędu wynosi +/- 2,51 procent.