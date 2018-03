Niemieckie stowarzyszenie agentów turystycznych QTA ogłosiło 2 lipca Dniem Agenta Turystycznego. Tego dnia zamierza przekonywać klientów, że podróże najlepiej kupować właœnie u nich

QTA, czyli Quality Travel Alliance, to jedna z największych organizacji tego œrodowiska w Europie. Należy do niej około 8 tysięcy agentów turystycznych. W zwišzku z wejœciem w życie 1 lipca nowej ustawy regulujšcej działanie turystyki wyjazdowej i wdrażajšcej dyrektywy unijnej, QTA zamierza przeprowadzić kampanię promujšcš usługi swoich członków. Będzie przekonywać klientów, że podróże najlepiej rezerwować u agentów. Na poczštek ogłosiła 2 lipca Dniem Agenta Turystycznego (1 lipca to niedziela) - informuje portal branżowy Touristik Aktuell.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Chcemy wysłać wyraŸny sygnał zarówno do klientów jak i do branży i pokazać mocne strony profesjonalnych agentów turystycznych – mówi rzecznik QTA Thomas Bösl.

Kampania będzie prowadzona w internecie, biura należšce do QTA zachęcane sš, aby 2 lipca przez Facebook, Twittera, Instagram starały się zwrócić uwagę klientów na wartoœć dodanš, jakš mogš zaoferować agenci swoim klientom. Organizacja przygotuje dla nich materiały, w tym bannery i treœci do zamieszczenia na ich profilach.

Już w najbliższych dniach stowarzyszenie rozpocznie kampanię informacyjnš, w której pokaże, jak dobrze agenci sš przygotowani do wyzwań stawianych przez nowe prawo. Ma to być też odpowiedŸ na sugestie Felixa Methmanna z urzędu ds. ochrony konsumentów, który ostatnio mówił, że agenci mogš próbować unikać odpowiedzialnoœci zwišzanej ze sprzedażš ofert turystycznych („Niemiecki UOKiK ostrzega przed agentami turystycznymi").

Nad tym, jak poinformować klientów o nowych przepisach, zastanawia się także Niemiecki Zwišzek Turystyczny DRV (Deutscher ReiseVerband). Andreas Heimann, wiceprezes DRV i prezes sieci biur DER mówi, że powinno się przeprowadzić kampanię informacyjnš. Niewykluczone, że organizacja przygotuje materiały dla swoich członków, które będš mogli wykorzystywać w internecie. W najbliższych dniach pomysł będzie dyskutowany.