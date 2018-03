W biurach podróży kolejny awans Tunezji

W minionym tygodniu do biur podróży wrócił większy wzrost. W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku wyniósł 20,1 procent

O 20,1 procent wzrosła liczba klientów w biurach podróży w porównaniu z tym samym okresem roku minionego. Taki wynik przyniósł najnowszy raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki*. Co ciekawe, aż o 23,8 zwiększyła się liczba zainteresowanych wyjazdami lotniczymi. Autokarowe rezerwacje wzrosły o 8,6procent, a tak zwany dojazd własny – był nawet mniejszy niż przed rokiem o 0,8 procent.

W ostatnim tygodniu Egipt wrócił na trzecie miejsce najpopularniejszych kierunków wœród klientów polskich biur podróży. Przypomnijmy, ze tydzień wczeœniej wypadł z tego miejsca i ponownie zajęła je Hiszpania ("W biurach podróży powrót Hiszpanii"). Na krótko, jak z tego widać.

Te najatrakcyjniejsze dla polskich turystów korzystajšcych z usług touroperatorów kierunki to w ostatnim tygodniu: Grecja, Turcja, Egipt, Hiszpania, Bułgaria, Włochy, Tunezja, Albania, Chorwacja i Cypr.

W skumulowanych (liczonej od poczštku sprzedaży) wynikach kolejnoœć i zestaw w pierwszej dziesištce wyglšda jednak nieco inaczej: Grecja (wzrost o 9,1 procent), Turcja (brak danych), Hiszpania (spadek o 23,5 procent), Egipt (wzrost o 88,2 procent), Bułgaria (wzrost o 27,6 procent), Włochy (wzrost o 1,5 procent), Albania (wzrost o 73,7 procent), Chorwacja (wzrost o 2,4 procent), Tunezja (brak danych) i Portugalia (spadek o 32,1 procent).

Zwraca uwagę, że Tunezji udało się już dostać do pierwszej dziewištki (czytaj też: "W biurach podróży Tunezja już dziesišta"), jeszcze tydzień temu zajmowała w tej ogólnej klasyfikacji miejsce dziesište. Jej udział w całym rynku wzrósł z 1,4 do 1,5 procent.

Jeszcze większy postęp był udziałem Grecji, która zyskała 0,3 procent udziału – z 22,3 procent do 22,6procent, dzięki czemu kraj ten zwiększył dystans do swoich rywali, bo Turcja, Egipt i Bułgaria zyskały w tym czasie tylko po 0,1 procent (Turcja z 14,8 do 14,9 procent, Egipt z 9,9 do 10 procent, Bułgaria z 6,8 do 6,9 procent) ), a Hiszpania nie zmieniła stanu posiadania (11,1 procent).

Jeœli chodzi o koszty wyjazdów, to nie widać w ostatnim tygodniu wyraŸnych tendencji, chociaż przeważały lekko obniżki. Największa objęła Majorkę - 9,5 procent. Taniały też: Korfu o 8,1 procent, Teneryfa o 4,5 procent i Warna - o 4,4 procent.

5,5 procent zyskiwała natomiast Fuerteventura, podrożało też Rodos – o 4,7 procent.

Jak pokazuje jeden z wykresów raportu, rok temu o tej porze biura podróży sprzedały 40 procent swojej oferty. Jakš wartoœć ma sprzedaż tegoroczna będzie się można dowiedzieć dopiero po jej podliczeniu, po zakończeniu sezonu, chociaż można się domyœlać, że jest ona podobna.



ródło wykresów: PZOT

*Raport obejmuje 12. tydzień roku, czyli okres od 19 do25 marca 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.