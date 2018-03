Baszczyński: Z Berlina przywozimy trzy razy więcej Turcji

Mamy już kontrakty z Turkami na trzy sezony, i to dużo większe niż dotychczasowe. Zapewniliœmy też sobie więcej miejsc w Bułgarii, na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie. Na zimę polecimy dreamlinerem do Dominikany, a w przyszłym roku dołšczymy do oferty na nowš greckš wyspę – zapowiada w rozmowie z Turystykš.rp.pl prezes biura podróży Rainbow Grzegorz Baszczyński

W Berlinie zakończyły się w niedzielę największe na œwiecie targi turystyczne – ITB Berlin. Polscy touroperatorzy korzystali z pierwszych trzech dni przeznaczonych na spotkania branżowe, by rozmawiać ze swoimi kontrahentami o nadchodzšcym sezonie i wprowadzić korekty do zaplanowanych programów na sezon letni, a także omówić współpracę w kolejnych latach. Turystyka.rp.pl rozmawiała z kilkoma z nich. Sukcesywnie publikujemy relacje.

Targi ITB zwykle służš do zrobienia podsumowania przedsprzedaży z kontrahentami i ewentualnie podjęcia próby skorygowania na tej podstawie wczeœniej zawartych umów lub wstępnych ustaleń. Od czego zaczšł pan wizytę w Berlinie?

Grzegorz Baszczyński: Dużo czasu spędziłem z naszymi kontrahentami tureckimi. Przyznaję, że planujšc sezon nie spodziewałem się, że popyt na Turcję będzie aż tak duży. Już w listopadzie i w styczniu musieliœmy dobierać miejsca w hotelach, mimo że i tak przygotowaliœmy ich trzy razy więcej niż rok wczeœniej.

Na targach dopinaliœmy już tylko wynegocjowane kontrakty, w tym na kolejne lata - 2019 i 2020. Mamy teraz w zasadzie umowy na najbliższe trzy sezony. To jest naprawdę potężny program, znaczšco większy od tego, który mieliœmy do tej pory. Już w tym roku jest duży, ale w przyszłym jeszcze go potroimy. Może nie osišgniemy takiej liczby klientów, jakie do Turcji wysyłajš Itaka czy Wezyr, ale będziemy starali się dotrzymać im kroku.

Wyglšda na to, że udało nam się podpisać kontrakty z bardzo korzystnymi cenami w ostatnim dogodnym momencie, na poczštku stycznia tureccy hotelarze jeszcze nie przewidywali bowiem aż tak dużego popytu na ich produkt. Gdybyœmy chcieli zaczšć rozmowy dzisiaj, nie uzyskalibyœmy już tak dobrych cen.

Jak wyglšda sytuacja Grecji z perspektywy Rainbow i waszych rozmów z Grekami na ITB? W ostatnich tygodniach w raportach z biur podróży widać regres w dynamice sprzedaży tego kierunku. Czy może się okazać, że na polskim rynku jest za dużo ofert, w stosunku do popytu?

Z naszej perspektywy wyglšda to zupełnie inaczej – widać ponad dwudziestoprocentowy wzrost sprzedaży greckich wakacji. Nie wierzę, żeby Grecja miała na koniec sezonu gorszy wynik niż w zeszłym roku.

Grecy, podobnie jak Turcy, próbujš raczej podnosić ceny, bo przedsprzedaż, zwłaszcza na dużych rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania była bardzo zadowalajšca. Chociaż, uwzględniajšc, że do łask turystów wracajš Turcja, Egipt i Tunezja, nie wykluczam, że to ostatni taki dobry sezon dla Grecji. Natomiast klienci sš nadal gotowi płacić obecne stawki za wypoczynek w Grecji i pewnie jest jeszcze margines na nieduże podwyżki. Rainbow ma na szczęœcie sporo kilkuletnich kontraktów z greckimi hotelami zawieranych rok, dwa czy trzy lata temu. Korzystamy na tym, bo podpisywaliœmy je kiedy ceny były wyraŸnie niższe.

Wydaje się, że pod względem cen Hiszpania doszła już do górnej granicy.

Ceny sš wyœrubowane, sam produkt œredniej jakoœci, a w kategorii „value for money" bardzo mocno odstaje od hoteli tureckich, a częœciowo także greckich. Spodziewam się, że w przyszłym roku ceny w Hiszpanii kontynentalnej zacznš spadać.

Trochę inaczej sytuacja wyglšda na Wyspach Kanaryjskich, które jako kierunek całoroczny z łagodnym klimatem nie majš specjalnie konkurencji, więc tu oczekiwałbym raczej stabilizacji cen na obecnym poziomie.

Według raportów Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki sprzedaż Hiszpanii jest w tym roku aż o 22 procent mniejsza. Odczuwacie to?

Rzeczywiœcie, korygujemy nasz program hiszpański, który planowaliœmy w tym roku z solidnym, 20-procentowym wzrostem. Teraz oceniamy, że wzrost będzie 10-12-procentowy, chyba więc nie ma powodów do narzekań. Zresztš redukcja programu hiszpańskiego wynika po częœci z małej sprzedaży w okresie first minute naszego pokaŸnego programu na Costa Brava i Costa Dorada, co było efektem politycznej awantury, jaka miała wtedy miejsce przy okazji próby oderwania Katalonii od Hiszpanii.

Należy przy tym dodać, że te mniej ambitne wzrosty dotyczš Hiszpanii kontynentalnej czy Balearów. Większe ambicje i apetyty mamy na Wysypy Kanaryjskie i ten produkt roœnie nam jak na drożdżach. Jeszcze dwa lata temu lataliœmy tam trzema samolotami tygodniowo, teraz lata ich siedem, a od zimy 2018/2019 będzie to dziewięć samolotów. Co więcej, zarabiamy na tym produkcie, choć jeszcze dwa lata temu nie było to takie oczywiste.

Czy pan i inni menedżerowie Rainbow, których widziałem tu kilku, mieliœcie też okazję rozmawiać z przedstawicielami innych kierunków: Bułgarii, Egiptu, Tunezji? Czy majš one dla was znaczenie w portfelu na sezon 2018 i kolejne?

Bułgaria to duży kawałek naszego produktowego tortu i rozwijamy go jak co roku. W zbliżajšcym się sezonie liczymy na 30-procentowy wzrost tego kierunku. W Tunezji z kolei wzrost jest teoretycznie ogromny, ale roœniemy z bardzo niskiej bazy porównawczej. Poza rejsami do Monastyru rozpoczęliœmy niedużš operację na Dżerbę i ta się sprzedaje zadziwiajšco dobrze.

Z Egiptem natomiast problem jest taki, że ten zwykle Ÿle wyglšda w przedsprzedaży, natomiast broni się œwietnie w okresie last minute. Widzšc marne wyniki przedsprzedaży na kierunku, ograniczamy jego oferowanie. I dziœ już widzę, że w wypadku Egiptu popełniliœmy błšd w planowaniu, przedwczeœnie zmniejszajšc pojemnoœć kierunku. Ale będziemy to korygować w górę.

Czy z targów przywiezie pan jakieœ nowoœci?

Dzisiaj finalizowaliœmy kontrakty hotelowe w Dominikanie. Od listopada zaczniemy latać do Puerto Plata i prawdopodobnie będzie to nasz całoroczny kierunek. Czarterujemy na potrzeby tej trasy od LOT-u całego dreamlinera. Warto pokreœlić, że będzie to jedyny samolot z Polski do Puerto Plata.

Jednoczeœnie udało nam się wynegocjować całkiem pokaŸny pakiet wsparcia finansowego od rzšdu Dominikany, który w całoœci zostanie przeznaczony na promocję tego kierunku.

Wielu touroperatorów narzeka, że wyjštkowo niskie ceny, jakie oferuje TUI Poland - czasem jest to kilkaset złotych różnicy za imprezę w tym samym hotelu – wpływa negatywnie na ich biznes. Czy Rainbow to odczuwa?

Nie ukrywam, że takie agresywne zachowanie jednego uczestnika rynku nie pomaga. Widać, że TUI ma zamiar szybko rosnšć, bez oglšdania się na koszty tej operacji. Pewnie bardzo chcieli wrócić na drugie miejsce w rankingu, które utracili na naszš rzecz kilka lat temu i niewykluczone, że już udało im się to osišgnšć. Słyszałem, bo nie mam potwierdzonych danych, że ich przychody za 2017 rok sięgnęły 1,4 miliarda złotych, czyli dokładnie tyle, ile zanotowaliœmy w Rainbow.

Gdyby nie to, że jesteœmy spółkš giełdowš i musimy przede wszystkich zapewniać pokaŸny zysk i wypłacać co roku dywidendę naszym akcjonariuszom, to z przyjemnoœciš powalczyłbym z TUI o udziały w rynku! Ale zamiast agresywnego obniżania cen i grania na 30-40 procentowy wzrost, z nikłym zyskiem albo i bez niego, wybieram wzrost 20-procentowy, za to z zachowaniem rentownoœci. Wynik finansowy jest dla mnie priorytetem.

Inny aktualny temat to ekspansja Itaki na Litwie. Firma rozpoczęła tam działalnoœć, zakładajšc spółkę i uruchamiajšc sprzedaż wyjazdów czarterami z Wilna do Turcji i Grecji. Wejœcie na nowy rynek daje jej też nowe możliwoœci w kontaktach z kontrahentami, zgodnie z zasadš „duży może więcej".

Cały nasz biznes touroperatorski polega na efekcie skali – im skala większa, tym większe możliwoœci. Ale większe korzyœci z bycia dużym uzyskuje się w czasach kryzysu niż w czasach koniunktury. Dlaczego? Teraz jest boom na turystykę, obudziły się Niemcy, Wielka Brytania, Skandynawia, Francja, kraje Beneluxu, a hotelarze w czasach prosperity nie sš tak skłonni do podpisywania dużych i wieloletnich umów za niskie ceny. Efekt skali działa lepiej i korzystniej w warunkach dekoniunktury, kiedy to touroperator, oferujšc hotelarzowi duże kontrakty może wynegocjować u niego naprawdę niskie koszty nabycia produktu.

Ale gwoli wyjaœnienia – nie krytykuję Itaki. Wręcz przeciwnie, uważam, że to dobry ruch z ich strony i sensowny w dłuższej perspektywie. My zresztš mamy podobne plany, jeœli chodzi o państwa oœcienne. W tym roku zaczniemy latać z Wilna do Salonik. Traktujemy to jak testowanie rynku i chcemy się go trochę nauczyć. Nie zakładamy na Litwie osobnej firmy, ale mamy umowy z lokalnymi agentami, którzy sprzedajš nasze wycieczki. Dlaczego Wilno? Bo litewscy klienci korzystajš już z naszych usług od kilku lat, tyle że latajš z Warszawy. Tak jak Czesi z Katowic. Rocznie jest to kilka tysięcy turystów.

Nie wykluczam, że w przyszłym roku znajdziemy się we wszystkich trzech krajach nadbałtyckich – na Litwie, Łotwie i w Estonii – a być może także w innych krajach sšsiednich. Przygotowujemy się do tego.

Bierzecie przykład z Itaki?

Ten pomysł zrodził się u nas już dwa lata temu, kiedy postanowiliœmy się zajšć inwestowaniem we własne hotele w Grecji. Bardzo wierzę w biznes hotelowy i mamy zamiar go dynamicznie rozwijać, w konsekwencji będziemy potrzebować też nowych rynków zbytu dla tych obiektów.

Teraz częœć miejsc w pierwszym naszym hotelu, na Zakintos, sprzedajemy biurom podróży z innych krajów. Chodzi o to, żeby w nich nie wypoczywali sami Polacy. Natomiast docelowo chcielibyœmy, aby w naszych hotelach spędzali czas tylko klienci spółek z grupy kapitałowej Rainbow.

Oczywiœcie, niezależnie od biznesu hotelowego, taka ekspansja to także stosunkowo łatwy sposób zwiększania liczby klientów i wzrostu biznesu – mamy produkt, organizację, know how, wystarczy tylko wystawić nasz towar na straganie na sšsiedniej ulicy. A że jest – przynajmniej naszym zdaniem - lepszy i nie droższy od tego, który mieli do wyboru do tej pory, jest duża szansa, że po niego sięgnš.

Z jednej strony nie chce pan wypełniać hoteli samymi Polakami, z drugiej – jest pan twórcš tak zwanych Polskich Stref w Grecji i Chorwacji.

To sš zdecydowanie inni klienci. W wypadku hoteli mówimy o cztero- i pięciogwiazdkowych obiektach – jeden już działa, drugi jest w przygotowaniu, a o kolejnym mam nadzieję też będę mógł wkrótce zakomunikować. Tymczasem klienci, którym zapewniamy Polskie Strefy jako wartoœć dodanš do wypoczynku w Grecji i Chorwacji, żeby poczuli się swobodniej za granicš, to klienci z małym budżetem, nocujšcy w apartamentach i hotelach dwu- i trzygwiazdkowych.

O Polskich Strefach w tym sezonie jakoœ cicho. Czy nie wymagajš już promowania, czy może wycofujecie się z tego pomysłu?

Jesteœmy naprawdę zadowoleni z tego pomysłu. Strefy Polskie sprzedajš się bardzo dobrze, a dzięki temu ceny w miejscach, w których je oferujemy, sš nieco wyższe, a nasze marże atrakcyjniejsze niż w pierwszym roku działania. Mamy natomiast kłopot z poszerzaniem tego produktu w sensie iloœciowym. Przypomnę, że strefa ma sens tylko tam, gdzie dysponujemy dużš liczbš tanich noclegów w jednym miejscu, tak żeby w sposób sensowny zorganizować zabawę i animacje dla większej liczby ludzi. O takie miejsca niestety trudno. Planujemy stworzenie kolejnej strefy, ale dopiero w przyszłym roku - na wyspie, która będzie naszym nowym kierunkiem i dlatego nie mogę teraz zdradzić, o którš chodzi.

Na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie będzie już niedługo notowana nowa spółka o podobnym profilu co Rainbow – biuro podróży Novaturas, działajšce na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Będę się cieszył, że oprócz Rainbow na GPW będzie inne biuro podróży. Zawsze jest wtedy do kogo się porównywać, a analitycy giełdowi może zwrócš większš uwagę na biznes turystyczny.

Z drugiej strony zgadzam się z komentatorami zwracajšcymi uwagę, że Novaturas wyrósł w œrodowisku cieplarnianym, nie znajšc ostrej rywalizacji, jakiej jesteœmy uczestnikami na polskim rynku od wielu lat. Bo należy pamiętać, że tamtejszy rynek podzielony był prawie w całoœci między dwóch dużych graczy (oprócz Novaturasa, biuro Tez Tour – red. Czytaj też: „Betlej: Novaturas się (prze)ceni(a)"). Sytuacja pewnie zmieni się po wejœciu Itaki i Rainbow do krajów nadbałtyckich, może się wtedy okazać, że wyniki lokalnych spółek już nie będš takie atrakcyjne.