Rainbow zwiększył zysk o 40 procent

Ponad 400 tysięcy klientów, 1,4 miliarda przychodów i o 40 procent większy zysk - biuro podróży Rainbow podsumowało zeszły rok

Spółka Rainbow Tours, właœciciel biura podróży Rainbow, podała, że w zeszłym roku jej przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wyniosły 1,271 miliarda złotych - wszystkie przychody, w tym również ze sprzedaży biletów na samoloty czarterowe innym touroperatorom, to 1,406 miliarda złotych - i były większe od tych z 2016 roku o 21 procent. Liczba klientów biura podróży wyniosła 412,3 tysišca, czyli o 24,8 procent więcej. Ale najmocniej skoczył, liczšc rok do roku, zysk netto organizatora, bo aż o 41,3 procent. Wyniósł on 38,1 miliona złotych.

Jak wyjaœnia w komunikacie biura podróży dyrektor jego marketingu Emilia Bratkowska, tak dobre wyniki były możliwe dzięki dużemu popytowi na wyjazdy jaki pojawił się wraz z bogaceniem się społeczeństwa. Pomógł też program społeczny 500+.

Rozwój organizator zawdzięcza też własnym działaniom. Bratkowska zalicza do nich "konsekwentnš strategię wprowadzania bardziej różnorodnej oferty produktowej zawierajšcej nowe bardziej egzotyczne kierunki, ale również poszerzenie oferty o hotele dostosowane do potrzeb mniej zamożnych konsumentów, którzy pojawili się po raz pierwszy na rynku jako klienci biur podróży po wprowadzeniu programu 500+". Dla nich firma przygotowała tanie rodzinne wyjazdy wakacyjne.

Miniony rok zaznaczył się także wzrostem sprzedaży wycieczek przez internet i w tak zwanych salonach własnych. Tych ostatnich firma otworzyła w centrach handlowych, jeszcze w 2016 roku, trzydzieœci. - To nam zaowocowało lepszš sprzedażš i wyższymi marżami w roku 2017 - wskazuje w rozmowie z nami prezes Rainbow Grzegorz Baszczyński. - Stšd między innymi zakończyliœmy rok z tak dobrym wynikiem finansowym.

Jak podaje Bratkowska, wyjštkowo udana była też przedsprzedaż oferty letniej, kiedy to touroperator zanotował o 41 procent więcej rezerwacji niż w tym samym okresie w roku 2016. To pozwoliło w póŸniejszych miesišcach drożej sprzedać wyjazdy letnie i zwiększyć rentownoœć operacyjnš do 14,4 procent.

Również działalnoœć hotelowa, którš Rainbow prowadzi od dwóch lat na greckiej wyspie Zakintos trzeba zaliczyć do udanych. Spółka którš tam powołał, Rainbow Hotels, zarobiła na czysto 594 tys. złotych, osišgajšc rentownoœć w wysokoœci 13 procent. Spółka hotelowa kupiła już nowy grunt ze starym hotelem na tej samej wyspie i prowadzi jego przebudowę i rozbudowę. Obiekt, który dzięki temu zyska kategorię 5* będzie miał około 200 pokojów, baseny i restauracje. Pierwszy budynek na 47 pokojów przyjmie goœci już w czerwcu tego roku.

Kolejny sezon - pisze Bratkowska - lato 2018, zapowiada się równie obiecujšco. Wyniki przedsprzedaży rosnš o 36,8 procent.