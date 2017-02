Wiadomo już oficjalnie: egipskie wizy podrożeją

Czy egipskie wizy podrożeją, a jeśli tak to od kiedy? - to pytanie zadają sobie polskie biura podróży i agenci turystyczni od zeszłego tygodnia. Pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia z Egiptu, że ceny się zmienią, i to szybko, bo od marca, a do tego drastycznie - z 25 do 60 dolarów. Sprawa wywołała też poruszenie w samej branży turystycznej Egiptu.

Ostatecznie udało się polskiej ambasadzie w Egipcie uzyskać oficjalne potwierdzenie, że podwyżka będzie, ale od pierwszego lipca. Jak poinformowała nas wicekonsul Marta leśniak, "ambasada RP w Kairze otrzymała potwierdzoną informację z egipskiego Ministerstwa Turystyki, że podwyżka cen egipskich wiz turystycznych nastąpi dopiero 1 lipca tego roku". Jednocześnie ministerstwo nie podało nowych cen.