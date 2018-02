Novaturas: Konkurencja nam niestraszna

Novaturas, największe biuro podróży na Litwie, Łotwie i Estonii, ma już gotowy prospekt. W marcu zadebiutuje na warszawskiej giełdzie. Wejœcie Itaki na rynek litewski, co mogłoby osłabić jego pozycję, bagatelizuje

Właœciciele Novaturasa uznali, że moment na sprzedaż akcji spółki jest bardzo dobry. Touroperator zakończył rok z sukcesem. Liczba jego klientów wzrosła o 30 procent, do 233,5 tysišca. Jego przychody rosły jeszcze szybciej, bo o 39 procent, i wyniosły 141,1 mln euro (ok. 600 mln złotych). Zysk netto natomiast osišgnšł wysokoœć 8,2 miliona euro (34 mln złotych) i był większy o 83 procent. Rentownoœć spółki wyniosła w ten sposób 5,8 procent.

Prezes spółki Linas Aldonis podczas konferencji prasowej w Warszawie podkreœlał, że firma działa z wyraŸnym nastawieniem na zysk a większoœć wypracowanej gotówki – 70 – 80 procent - wypłaca akcjonariuszom. W tym roku już w jego połowie, zamierza wypłacić im 6 milionów euro tytułem zaliczki. Notuje bowiem ogromny wzrost sprzedaży wyjazdów na lato 2018 roku – 84 procent Na 31 grudnia). - Sprzedaliœmy już 40 procent oferty – zapewniał Aldonis. - Na ten rok planujemy wzrost sprzedaży o 27 procent.

Novaturas powstał w 1999 roku. Ma w ofercie 30 kierunków (główne to Turcja, Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Włochy i Czarnogóra, a zimš Wyspy kanaryjskie i Dubaj) i 2000 hoteli. 85 procent jego biznesu to wyjazdy czarterowe, wycieczki objazdowe samolotowe stanowiš 11 procent, a autokarowe - 1,1 procent. 10 procent pochodzi z innej aktywnoœci, na przykład sprzedaży biletów lotniczych. Większoœć sprzedaży, bo 70,8 procent, przechodzi przez 400 współpracujšcych z biurem podróży agentów turystycznych. 16 procent ofert biuro sprzedaje online, a 13,2 procent we własnych sklepach.

Jak mówił Aldonis, w filozofii Novaturasa nie jest inwestowanie w majštek trwały, jak hotele, samoloty czy autokary. Nie planuje także przejęć innych firm ani wejœcia do Polski ze swoimi usługami. Myœli natomiast o zorganizowaniu wylotów z Mińska, bo już dzisiaj z Białorusi pochodzi wielu jego klientów, którzy wyruszajš na wakacje, korzystajšc z lotniska w Wilnie. - Chcemy rozwijać się na rynkach, na których już jesteœmy mocni. Marka Novaturas jest postrzegana jako bardzo wiarygodna, a nasze oferty jako majšce bardzo dobry stosunek ceny do jakoœci. Społeczeństwa krajów nadbałtyckich się bogacš, bezrobocie spada, to bardzo perspektywiczny rynek – zapewnia. Zarazem przyznaje, że Novaturas już teraz ma 40-procentowy udział w rynku litewskim, co oznacza, że ze względu na przepisy antymonopolowe już dużo nie może urosnšć.

Poczštkowo jego właœciciel większoœciowy, Polish Enterprise Fund VI, planował sprzedać firmę œrodkowoeuropejskiemu gigantowi turystycznemu – polskiej Itace. Jednak po trzech miesišcach oczekiwania obu spółek na zgodę litewskiego urzędu antymonopolowego zerwali umowę i ogłosili, że sprzedadzš Novaturasa poprzez giełdę. Zamierzajš uzyskać za 3,9 miliona akcji (połowa wszystkich akcji w spółce) 53 miliony euro, czyli 220 milionów złotych (cena za akcję 13,5 euro, czyli 56,11 złotego). Jeœli popyt przekroczy podaż, sš gotowi dodać jeszcze 1,2 miliona akcji, co w sumie pozwoliłoby im uzyskać 290 milionów złotych (więcej "Novaturas: akcje w IPO po 13,5 euro").

Tymczasem Itaka, nie chcšc zrezygnować z rynku litewskiego, założyła na Litwie spółkę Itaka Lietuva (Itaka Litwa) i otworzyła w tym roku biuro podróży. Ogłosiła, że w pierwszym sezonie zamierza wozić turystów z Wilna do Turcji i Grecji ("Itaka: Nie jesteœmy na Litwie nieznani").

Aldonis pytany, czy aktywnoœć Itaki na Litwie nie spowoduje obniżenia atrakcyjnoœci Novaturasa dla inwestorów, nie odpowiedział wprost. - W mojej opinii decyzja Itaki była spontaniczna i podyktowana emocjami. Nie była starannie przygotowana – skomentował i zapewnił kolejny raz o bardzo mocnej pozycji swojego biura podróży na Litwie. - Ostatecznie to klienci zdecydujš – dodał.

Turystyka.rp.pl zapytała też o głoœnš sprawę oskarżeń, jakie pod adresem Novaturasa ogłosił publicznie były dyrektor Novaturasa w Estonii. Wskazywał na nieformalne przepływy pieniędzy między estońskš a litewskš spółkš Novaturasa. Wymienił w tym kontekœcie 10 milionów euro. Zdaniem Aldonisa oskarżenia te sš bezsensowne, nie majš podstaw, a sam oskarżajšcy zmieniał ich wersje. Przeciw niemu i jego rodzinie toczš się jakieœ œledztwa. A Novaturas rozważa wytoczenie mu sprawy karnej. Spółka opisała problem prospekcie w giełdowym.