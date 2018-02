Betlej: Wakacje droższe o 150 złotych niż przed rokiem

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek czołowš pozycję w zeszłym tygodniu zajęła Itaka (28 ofert), wyprzedzajšc TUI Poland (25), Coral Travel (19) i Exim (17) - wyliczył ekspert

Chociaż dane z systemu rezerwacyjnego MerlinX pokazujš, że sprzedaż wycieczek w biurach podróży w szóstym tygodniu tego roku w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku wzrosła, to jednak bioršc pod uwagę, że przed rokiem była ona obniżona (raz przez negatywny wpływ wydarzeń w kraju na nastroje konsumenckie, a dwa przez niedoszacowanie, co się okazało póŸniej) widać, że był to czwarty z kolei tydzień spadku – wyjaœnia na poczštku cotygodniowej analizy sytuacji w turystyce wyjazdowej prezes Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzej Betlej.

I jak dalej pisze, przebieg sprzedaży jest w tym roku o tyle nietypowy, że we wczeœniejszych latach jej szczyt występował zwykle w drugiej połowie miesišca, a w styczniu tego roku miał on miejsce w połowie miesišca. Najlepszy był tydzień drugi po czym sprzedaż zaczęła spadać. Prawdopodobnie na konsumentów zadziałały informacje o konflikcie wokół ustawy o IPN.

Autor ubolewa, że chociaż rosnš dochody Polaków, to czasami brakuje im „chęci podjęcia decyzji o zakupie zagranicznej wycieczki".

Zamieszcza też wykres dwuletniej dynamiki sprzedaży, obejmujšcy okres od pierwszego tygodnia listopada 2017 roku (45 tydzień). „Ma ona tę zaletę, że odnosi się do relatywnie wiarygodnej bazy z sezonu 2016 o doœć dobrej zgodnoœci z oficjalnymi danymi rzeczywistymi. Słupki oznaczajš dwuletniš dynamikę wzrostu liczby imprez lotniczych, a czarna linia dynamikę wzrostu w poprzednim sezonie, czyli niejako wkład sezonu 2015/2016 w łšczny wzrost w okresie dwuletnim".

Wykres wskazuje na niewielki spadek dynamiki sprzedaży, ale doœć prawdopodobna jest jej rychła poprawa, zwłaszcza jeœli słabnšcy wpływ rozchwianych nastrojów politycznych nie zostanie w istotny sposób zakłócony – komentuje ekspert.

Dobry klimat dla turystyki nie tylko w Polsce

Œwietna koniunktura w turystyce nie dotyczy jedynie naszego podwórka – kontynuuje autor swojš analizę. Przekracza ona optymistyczne założenia w krajach tak rożnych gospodarczo jak kraje nadbałtyckie, czy nasi zachodni sšsiedzi.

Betlej podaje przykłady biura podróży Novaturas, największego na Litwie, Łotwie i Estonii, które szykujšc wejœcie na giełdy w Warszawie, Wilnie i Rydze, podaje wyniki swojej sprzedaży. A w 2017 roku urosła ona o 40 procent, do ponad 141 mln euro. „Główne czynniki wzrostu sš w tym regionie w zasadzie takie same jak w Polsce, czyli szybki realny wzrost wynagrodzeń, wysoki poziom optymizmu konsumenckiego i geograficzna reorientacja kierunków wyjazdów, która poprzez obniżenie wydatków niezbędnych zwłaszcza dla rodzinnych wyjazdów niejako wprowadza dodatkowe grupy mniej zasobnych klientów w objęcia turystyki wyjazdowej. (...) Czynnikiem, który sprawiał, że dynamika wzrostu w tych krajach mogła być wyższa niż u nas, był szybszy wzrost realnych (i nominalnych) wynagrodzeń. W Polsce zwłaszcza w okresie od paŸdziernika 2016 roku do lipca 2017 był on wyraŸnie mniejszy niż w innych krajach naszego regionu".

Podobnie wzrost sprzedaży notujš niemieccy touroperatorzy. Chociaż tam wzrost wynagrodzeń realnych jest „najzupełniej nikły (w trzech kwartałach 2017 œrednio +0,87 procent)". Jednoczeœnie optymizm konsumencki i nastroje drobnych i œrednich wytwórców przemysłowych i dostawców usług sš tam najlepsze od 2011 roku.

Podobnie jak w Polsce, gdzie w sezonie zimowym zawrotnš karierš cieszy się Egipt, a latem œwietnie jak dotšd sprzedaje się Turcja, ostatnie styczniowe wyniki sprzedaży u naszych zachodnich sšsiadów również wskazujš na bardzo wysokš dynamikę tych kierunków. Wzrost sprzedaży Turcji wyniósł 99 procent, a Egiptu 61 procent, a jednoczeœnie pewien kryzys wykazuje sprzedaż Majorki i Wysp Kanaryjskich – spadki odpowiednio o 19 i 17 procent.

Według niemieckich Ÿródeł – odnotowuje Betlej - skumulowana i styczniowa dynamika wzrostu liczby rezerwacji dla sezonu letniego wynosi odpowiednio 18 i 17 procent, a dla sezonu zimowego 11 i 14 procent.

Albania w górę, Grecja w dół

Prezes Traveldaty przyglšda się też wynikom sprzedaży podawanym przez sieć agencyjnš Wakacje.pl, gdzie „przybliżone zaawansowanie rezerwacji sezonu zimowego przekroczyło już 80 procent, a sezonu letniego wynosi około 15 procent".

Sytuację ilustruje wykresem, gdzie daje się zauważyć przyspieszenie sprzedaży w 2018 roku. Jak zaznacza, relacja sumy sprzedanych rezerwacji do sprzedaży w lipcu pozwala, przy założeniu niewielkiego wpływu zmian relacji poszczególnych typów imprez (zimowych i letnich) na oszacowanie łšcznej liczby rezerwacji imprez lotniczych na 760 - 780 tysięcy.

Jak wynika z danych Wakacji.pl w ostatnim tygodniu jedne kierunki zyskiwały a inne traciły na znaczeniu, choć w odniesieniu do całoœci sprzedanych już wyjazdów nie były to zmiany duże. Najwięcej zyskała Albania - 1,03 procent. na plusie znalazł się też Egipt, który zanotował wzrost o 0,15 procent. Do tracšcych należały natomiast Grecja - 0,58 procent,. Turcja - 0,41procent i Bułgaria - 0,28 procent.

Albania wykazuje ostatnio wyraŸne przyspieszenie sprzedaży również w raporcie z MerlinaX , w którym Tirana przesunęła się z œrednio 13 miejsca w kilku ostatnich tygodniach na 7 w tygodniu ubiegłym. Przyrosty udziałów Egiptu wynikajš natomiast z „lastowego" charakteru tego kierunku, którego sprzedaż wraz z przybliżaniem się terminów wyjazdów będzie nabierała tempa – komentuje autor.

Problemy słabnšcej dynamiki sprzedaży Turcji majš prawdopodobnie Ÿródło w zbyt małej liczbie wyjazdów przygotowanych przez organizatorów, co objawia się też wzrostem cen już do poziomu wyższego niż przed rokiem.

Przy czym spadki tempa sprzedaży objęły głównie kierunki masowe, które chętnie wybierajš turyœci decydujšcy się na zagraniczny wyjazd z biurem podróży pierwszy raz. Mniej wœród nich popularne miejsca wypoczynku, jak Cypr czy Włochy – dodaje Betlej i przytacza jeszcze zmiany w kierunkach zimowych. Okazuje się, że tylko Egipt „zarobił" - 1,24 procent. Pozostałe kierunki traciły popularnoœć w minionym tygodniu od 0,07 (Zjednoczone Emiraty Arabskie) po 0,54 procent (Hiszpania). . Egipt mocno zyskiwał z powodu szybkiego uzupełniania słabo wczeœniej zaawansowanych rezerwacji na luty i marzec. Hiszpania tymczasem traciła z odwrotnego powodu. Jako kierunek znacznie bardziej „first owy" była ona już w dużym stopniu wyprzedana – wyjaœnia Betlej.

Dwa plusy i jeden minus tygodnia

Ekspert odnotowuje też w swoim materiale wydarzenia z ostatniego tygodnia, które można uznać za korzystne dla turystyki wyjazdowej. Chodzi o realny (po odjęciu inflacji) wzrost w styczniu wynagrodzeń w segmencie przedsiębiorstw o 5,3 procent, a także informację, że bardzo silnie rosły płace w krajach naszego regionu (Węgry, Rumunia, Bułgaria, niektóre kraje nadbałtyckie), co „ stawia w niezręcznej sytuacji premiera [Mateusza] Morawieckiego, który wprawdzie werbalnie jest za, ale w realnych działaniach przeciw [podnoszeniu płac w Polsce]. Kwestia taka potencjalnie sprzyja energiczniejszemu wzrostowi płac również w naszym kraju, a zwłaszcza w obszarach płacy minimalnej i płac w sektorze budżetowym".

Pojawiła się też wiadomoœć, która może wpłynšć na turystykę niekorzystnie. Chodzi o ewentualne skutki wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. W analizach „zdecydowanie przeważa, że przełoży się to na słabszy wzrost dochodów ludnoœci (z powodu spowolnienia wzrostu wynagrodzeń) i słabszy wzrost konsumpcji prywatnej". (...) Dla konsumpcji w roku 2019 o wiele groŸniejszym zjawiskiem jest tzw. (de)konsumpcja asekuracyjna spowodowana niepewnoœciš odnoœnie wyników wyborów parlamentarnych - pisze dalej autor. Zaskakujšca siła tego zjawiska obserwowana jest na Węgrzech, gdzie konsumpcja pozostaje poniżej racjonalnych oczekiwań pomimo wyjštkowo wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń.

Wakacje droższe o 150 złotych

Przechodzšc do omówienia porównania cen wyjazdów z biurami podróży, jakie co tydzień przeprowadza Traveldata, Betlej odnotowuje, że jeœli chodzi o podróże między 6 a 12 sierpnia tego roku, to w ostatnim tygodniu œrednia cena spadła o 21 złotych.

Zmiany œrednich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg na wykresie.

W minionym tygodniu widoczne było odreagowanie wzrostu cen wycieczek z poprzedniego tygodnia – komentuje Betlej. Dotyczy to zwłaszcza Wysp Kanaryjskich, Grecji i Turcji, w mniejszym stopniu Egiptu, a w symbolicznym stopniu Bułgarii. Spadek ten może mieć zwišzek z ogólnym osłabieniem popytu w ostatnich czterech tygodniach i widoczny jest też w innych terminach wyjazdów. Korespondujš z nim znaczšce zniżki na kierunkach turystycznych w automatycznie ustalanych cenach przelotów w Ryanairze i to zarówno w terminach wakacyjnych, jak i wiosennych.

Spadków cen nie prezentuje natomiast nieuwidoczniona na wykresie Tunezja, która zajmuje już siódme miejsce wœród najpopularniejszych kierunków z udziałem 3,78 procent (przed tygodniem 3,65, a przed miesišcem 3,18 procent).

To samo porównanie, ale rok do roku, przyniosło informację, że œrednia cena wyjazdu z biurem podróży była w zeszłym tygodniu większa o 148 złotych. Była więc większa niż wynikałoby to ze wzrostu kosztów touroperatorów, co „można tłumaczyć wyraŸnie wyższym od oczekiwań większoœci organizatorów popytem na imprezy turystyczne i walutowymi kontraktami zabezpieczajšcymi, które ograniczajš przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży".

Na wykresie widoczne jest zmniejszenie się różnic cen zarówno na kierunkach greckich i kanaryjskich, które generalnie przodujš we wzrostach cen rok do roku, ale też opadły krzywe dla Bułgarii i Turcji. Dla tej ostatniej œrednie ceny pozostały drugi raz na poziomie przewyższajšcym poziom sprzed roku. Jedynym kierunkiem, który oparł się ogólnej tendencji pozostaje Egipt , w którym od poczštku stycznia ceny zbliżajš się do poziomu ubiegłorocznego – opisuje Betlej.

Itaka z palmš tanich wycieczek

W zestawieniu dużych i œrednich organizatorów zniżki cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywały w minionym tygodniu oferty biur TUI Poland (o 155 zł), Coral Travel Wezyr Holidays (o 15 zł), 7islands (o 55 zł) i Grecos Holiday (o 20 złotych).

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, czołowš pozycję ponownie zajęła Itaka (28 ofert), wyprzedzajšc TUI Poland (25 ofert), Coral Travel (19 ofert) i Exim (17 ofert). Nadal szczególnie dużš liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferały TUI i Exim, podczas gdy w ofercie premium (hotele pięciogwiazdkowe) coraz bardziej zdecydowanym liderem pozostawała Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich miały Sun&Fun (6 ofert) i Coral Travel (5), na greckich Itaka (8), Coral Travel (7) i Grecos (6), na kanaryjskich TUI Poland (9) i Itaka ( 7), a na tureckich Coral Travel (4), Itaka i TUI Poland (po 3 oferty). W powracajšcej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert miał Exim (4).

Tanie linie sporo droższe niż przed rokiem

Przebieg zmian cen w liniach lotniczych,, jakie zanotowała Traveldata w ostatnim tygodniu, przedstawiajš wykresy przygotowane przez niš.

Jak wyjaœnia prezes instytutu, na wykresie dotyczšcym Ryanaira dobrze widoczna jest kontynuacja trendu na Wyspach Kanaryjskich, gdzie ceny w ostatnich tygodniach znaczšco wzrosły i w miejsce z reguły o sto kilkadziesišt złotych niższych niż przed rokiem stały się najpierw o kilkanaœcie, a obecnie kilkadziesišt złotych wyższe. Zdecydowanie zmieniła się natomiast sytuacja na pozostałych kierunkach, gdzie wczeœniej ceny regularnie były zdecydowanie mniej korzystne niż przed rokiem, a ostatnio prawie powróciły do poziomu ubiegłorocznego.

W największym stopniu podniosły się ceny przelotów rok do roku do Grecji - œrednio o 74 złote, nieco mniej zdrożały bilety do Hiszpanii kontynentalnej i na Majorkę - o 50 złotych, a staniały do Włoch i Portugalii – o 59 i 167 złotych.

Należy również zaznaczyć, że zniżki cen przelotów na kierunkach turystycznych w Ryanairze nie obejmujš jedynie terminów wakacyjnych. Również w okresie przedwakacyjnym (maj) ceny spadły o 118 złotych wobec okresu sprzed dwóch tygodni i o 121 złotych wobec cen z maja ubiegłego roku – pisze Betlej.

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na poczštku grudnia wynika z wycofania przez przewoŸnika połšczenia w sezonie letnim na Lanzarote z Katowic. Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tej sytuacji w sezonie letnim 2018 pozostały jedynie rejsy na Teneryfę (zimš połšczenie na Lanzarote zostało utrzymane).

Wykres dla pozostałych kierunków wskazujš na generalnie niższe rok do roku ceny przelotów we wczesnym okresie sprzedaży, a następnie na ich wzrost w ostatnich 4-5 tygodniach do poziomów coraz wyraŸniej wyższych od zeszłorocznych. Najbardziej wzrosły ceny rejsów na kierunkach włoskich – o 499 złotych, w mniejszym stopniu do Grecji (Korfu) – o 250 złotych, a niewiele do Bułgarii – o 37 złotych, Nieznacznie spadły œrednie ceny przelotów do Hiszpanii i Portugalii – o 10 i 12 złotych – opisuje Andrzej Betlej.