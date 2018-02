Travelplanet: Sprzedaż wycieczek rośnie o 80 procent

Rezerwacje wycieczek na tegoroczne wakacje w Travelplanet rosnš o 76 procent. Prawie co trzeci klient wybiera się do Grecji, co pišty do Turcji, a co siódmy do Bułgarii

Multiagent Travelplanet podsumował swojš sprzedaż sezonu letniego. Jak informuje prezes tej firmy Robert Gołuński, kiedy porównać rezerwacje dokonane do lutego 2017 i lutego 2018 widać potężny skok. Wzrost sprzedaży wynosi 76 procent. – A trzeba pamiętać, że już poprzedniej zimy mieliœmy do czynienia z niespotykanym przyspieszeniem rezerwacji na lato. Na poczštku marca 2017 ten wzrost, w porównaniu z rezerwacjami liczonymi do marca 2016 wynosił prawie 60 procent – mówi Gołuński.

Najpopularniejsze letnie kierunki wœród klientów Travelplanet to: Grecja, Turcja, Bułgaria, Hiszpania, Egipt i Albania. Taka sama była rok temu, ale zmieniły się mocno udziały poszczególnych kierunków w całoœci sprzedaży. Najbardziej straciła Grecja – rok temu miała 40,8 procent udziału, teraz ma 30,8 procent. Bułgaria spadła z 15,6 do 14, 4 procent, a Hiszpania z 12,8 do 93, procent. Zyskały za to, i to sporo, Turcja – z 7,3 do 20,6 procent i Egipt – z 4,5 do 6 procent.

- Na pozycję wicelidera wraca Turcja, która straciła jš w ubiegłym sezonie na rzecz Bułgarii – komentuje Gołuński. - Po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku wiele osób uznało, że sytuacja w tym kraju jest na tyle niestabilna, że lepiej pojechać na wakacje gdzie indziej. I choć teraz za stabilizacjš w tym kraju stojš represje wobec opozycji, najwidoczniej to akurat nie determinuje decyzji turystów. Wraca do niej Tunezja, która przed zamachami w 2015 roku była w pierwszej pištce najpopularniejszych kierunków.

Zmienia się geografia wyjazdów, ale też ich koszty. Œrednia cena jakš płacili klienci Travelplanet była mniejsza w wypadku wyjazdów do wszystkich, oprócz Chorwacji (plus 3,8 procent), ważniejszych krajów wakacyjnych. Najbardziej przeceniony został Egipt – o 12,2 procent. Niemało straciły na cenie też Albania, Portugalia i Bułgaria – odpowiednio 8,8, 7,5 i 5,3 procent.

Œrednia rezerwacja ze wszystkich kierunków na lato na osobę to 2385 złotych. Jest ona o 2,9 procent mniejsza niż przed rokiem (2456 zł). - Ten spadek to efekt mocnego przesunięcia popytu z europejskich krajów basenu Morza Œródziemnego na kraje, które wczeœniej turyœci uznawali za niebezpieczne, jak Egipt i Tunezja, a w których wakacje spędza się taniej niż w Europie – wyjaœnia Gołuński. - Turystom przestała również przeszkadzać sytuacja w Turcji, gdzie reżim bezpardonowo rozprawia się z opozycjš.

- Ale na poszczególnych kierunkach również widać spore spadki œredniego kosztu pobytu: W Grecji to ok 100 zł mniej, Hiszpanii o ok. 130 zł mniej, Albanii, bardzo popularnej od dwóch sezonów – o 200 zł mniej a w Egipcie o ponad 300 zł mniej – dodaje prezes Travelplanet.

Wskazuje też, że spadkom cen ofert sprzyja wysoki kurs złotówki wobec euro i dolara, ale przede wszystkim utrwalajšcy się wœród turystów zwyczaj rezerwowania wakacji na wiele miesięcy przed wylotem.