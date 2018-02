Exim Tours: Szukamy doświadczonych pracowników

Dominika Jurkowska, do niedawna koordynator do spraw sprzedaży agencyjnej w biurze podróży Best Reisen, zasiliła zespół biura Exim Tours. - Rozwijamy się, potrzebujemy więc doœwiadczonych pracowników - mówi dyrektor Eximu Sławomir Szulc

Jurkowska nie zajmuje w Eximie eksponowanego stanowiska, ale biuro podróży pochwaliło się przed agentami turystycznymi nowym pracownikiem.

Jurkowska, po studiach z turystyki i rekreacji na Politechnice Radomskiej, pierwsze kroki stawiała w 2012 roku w majšcym w Radomiu siedzibę biurze podróży Alfa Star. Kiedy Alfa Star upadło, przeniosła się do Warszawy do biura Best Reisen.

Jak mówi, zdecydowała się teraz na zasilenie zespołu Eximu ze względu na chęć rozwoju w większej firmie. W nowym miejscu ma stanowisko specjalisty do spraw marketingu agencyjnego. Oprócz tego, że będzie zajmowała się dokumentami, jakie napływajš od agentów turystycznych z całej Polski, będzie też uczestniczyła w organizowaniu prezentacji i wyjazdów studyjnych.

Jak wyjaœnia dyrektor Eximu Tours Sławomir Szulc, Jurkowska zastšpi jednš z koleżanek, która postanowiła wyjechać w wielomiesięcznš podróż.

Niedawno informowaliœmy, że do Eximu z Neckermanna przeniósł się Jakub Koput, kierownik sprzedaży regionalnej (czytaj: "Duży ruch na stanowiskach regionalnych przedstawicieli biur podróży"). Exim Tours liczy teraz 56 pracowników, ale to nie koniec zmian personalnych w tym biurze podróży.

- Rozwijamy się i potrzebujemy nowych pracowników – wyjaœnia Szulc. – Do działu marketingu przyjmiemy jeszcze kogoœ, kto będzie się zajmował pozycjonowaniem naszej strony w Internecie i częœciowo naszš obecnoœciš w mediach społecznoœciowych (teraz zlecamy to zewnętrznej agencji), chcielibyœmy też pozyskać do tego działu analityka, który analizowałby ruch na stronie i efekty naszych starań marketingowych w sieci. W zwišzku z poszerzaniem oferty, widzimy potrzebę wzmocnienia, liczšcego teraz szesnaœcie osób działu produktu. Poszukujemy również kierownika do naszego call center, jednoczeœnie chętnie powiększylibyœmy zespół konsultantów w tym dziale. Osobnym problemem jest wzmocnienie księgowoœci, choćby w zwišzku ze wzrostem liczby dokumentów wytwarzanych przy okazji sprzedawania pakietów dynamicznych - wylicza Szulc.

- Poszukujemy cały czas ludzi doœwiadczonych. Próbowaliœmy adaptować pracowników z innych branż, ale taki proces jest długi i żmudny. Nie jest łatwo szybko poznać specyfikę branży turystycznej. Branża generalnie jest chyba hermetyczna i nie wpuszcza za bardzo ludzi z zewnštrz. Z drugiej strony, kiedy się już jš pozna, trudno się z niej wyrwać - dodaje.

Szulc przyznaje, że powoli Eximowi robi się ciasno w biurze na warszawskim Żoliborzu, do którego wprowadził się półtora roku temu (czytaj: "Exim Tours zmienia adres. I nie tylko"). Trzeba dostawiać biurka w kolejnych pomieszczeniach. – Chyba poœwięcimy wkrótce naszš salę konferencyjnš – mówi Szulc. Firma planuje też przeniesienie call center. Już nie tylko do innego budynku, ale i do innego miasta. Prawdopodobnie będzie to Gdańsk.