Mazowsze na feriach, turyści w biurach podróży

Chociaż mieszkańcy Mazowsza wyjechali na ferie, pozostali turyœci nie omijali biur podróży. System rezerwacyjny MerlinX zanotował 29 procent więcej rezerwacji niż rok temu

Mimo trwania ferii zimowych w Warszawie i na całym Mazowszu nadwyżka w sprzedaży wycieczek w biurach podróży w ostatnim tygodniu wyniosła 29 procent – pokazał raport Polskiego Zwišzku Organizatorów Turystyki*. Dużo więcej, bo 35,5 procent wyniosła różnica w sprzedaży wycieczek lotniczych, które zresztš stanowiły lwiš częœć (86 procent) wszystkich zarezerwowanych ofert. Wycieczki autokarowe sprzedawały się lepiej niż przed rokiem o 12,6 procent. Jedynie imprezy z dojazdem własnym zanotowały spadek – o 8,6 procent.

Jak zmieniała się sprzedaż w biurach podróży - ostatnie tygodnie, w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Klienci biur podróży najbardziej byli zainteresowani wyjazdami do Grecji, Turcji i Hiszpanii. A w dalszej kolejnoœci: do Egiptu, Bułgarii, Włoch, Albanii, Chorwacji, Tunezji i Portugalii. Zwraca uwagę przedarcie się pierwszy raz w tym roku do pierwszej dziesištki Tunezji. W klasyfikacji ogólnej (sprzedaż skumulowana od paŸdziernika 2017 r.) zajmuje ona pozycję 17.

Na liœcie najpopularniejszych kierunków znalazły się cztery greckie (Heraklion, Zakintos, Rodos, Korfu), dwa tureckie (Antalya, Bodrum), dwa bułgarskie (Warna, Burgas) i dwa egipskie (Hurghada, Marsa Alam).

Jak zachowywały się ceny w omawianym tygodniu? Można powiedzieć, że utrzymywały się na poziomie sprzed tygodnia z lekkš tendencjš do roœnięcia. Wzrosty sięgały 3,7 procent. Ale wœród dwudziestu najpopularniejszych kierunków było kilka wyjštków. Skokowo zdrożały Majorka – o 14,7 procent, do 3416 złotych i Chania – o 12,4 procent, do 3181 złotych. Mocny spadek zaliczył Agadir – o 10,6 procent, do 2419 złotych.

Zmiana œredniej ceny wyjazdów - wybrane kierunki, ostatnie tygodnie.

ródło wykresów: PZOT

W sumie skumulowana sprzedaż na rok turystyczny 2017/2018 wskazuje wzrost rok do roku o 33,2 procent, a w wypadku samych imprez lotniczych nawet 37,7 procent.

Autor raportów, prezes PZOT, Krzysztof Pištek zamieœcił w dzisiejszym podsumowaniu nowy wykres. Pokazuje on, że przed rokiem (28 stycznia 2017 roku) zaawansowanie sprzedaży ofert biur podróży na rok turystyczny 2016/2017 wynosiło 25 procent. - Można to potraktować jako wskazówkę stanu, w którym znajduje się rynek na etapie „dochodzenia" do wyniku bieżšcego roku turystycznego, 2017/2018. Jeœli ta informacja będzie zrozumiała dla odbiorców, pozostawimy jš na stałe w raportach tygodniowych – wyjaœnia Pištek.

*Raport obejmuje 4. tydzień roku, czyli okres od 22 do 28 stycznia 2018 roku i dotyczy sprzedaży wyjazdów na sezon zaczynajšcy się 1 listopada 2017 roku, a kończšcy się 31 paŸdziernika 2018 roku. Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki przygotował go na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, przez który przechodzi prawdopodobnie ponad połowa sprzedaży wyjazdów organizowanych przez polskie biura podróży.