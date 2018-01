TUI: Sprzedaż wycieczek dobra jak nigdy

Pierwsze tygodnie stycznia przyniosły Grupie TUI rekordowš sprzedaż. Prezes Fritz Joussen prognozuje, że w sezonie letnim obrót koncernu zwiększy się o 3 procent, głównie dzięki nowym klientom

Szef Grupy TUI Fritz Joussen mówi w rozmowie z niemieckim portalem rp-online, że w tym roku koncern sprzeda więcej wyjazdów niż kiedykolwiek w historii. – Chcemy zwiększyć obrót o trzy procent, przede wszystkim dzięki nowym klientom. W ostatnich trzech latach notowaliœmy dwucyfrowy wzrost zysków. W kolejnych trzech chcemy ten trend utrzymać i rosnšć œrednio przynajmniej o jeden procent rocznie – mówi Joussen. Prezes wyjaœnia, że stale rosnš wydatki konsumentów na turystykę. Z wyjštkiem kryzysowego roku 2009 w ostatnich 17 latach branża turystyczna rozwija się więc szybciej niż gospodarka œwiatowa. Nie bez znaczenia jest, że w Europie spada bezrobocie, a ludzie więcej zarabiajš. A dla wielu ludzi wakacje sš ważniejsze od nowego samochodu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Joussen, zapytany o Turcję, mówi, że kierunek wraca, częœciowo także dzięki atrakcyjnym cenom. Koncern już w zeszłym roku przedłużył leasing siedmiu hoteli w tym kraju. Nadal dużym zainteresowaniem cieszy się Majorka, a zdaniem prezesa ten rok ponownie będzie bardzo udany dla całej Hiszpanii, podobnie zresztš jak dla Grecji.

Koncern notuje też duży wzrost sprzedaży wyjazdów na Karaiby i zwiększony popyt na rejsy wycieczkowe. Spółka ma 16 statków, które przez większoœć czasu sš zarezerwowane w stu procentach. Powiększa też flotę o jednš, dwie jednostki rocznie. Jak relacjonuje Joussen, wypoczynek na morzu zyskuje coraz więcej nowych klientów, także wœród rodzin z dziećmi. Z finansowego punktu widzenia segment ten jest ważny także dlatego, że gwarantuje większš niż typowe wakacje w hotelu marżę. Joussen uważa, że ponieważ rejsy wycieczkowe w Europie dopiero zaczynajš się rozwijać, można oczekiwać wzrostu przez kolejne 5-7 lat bez koniecznoœci obniżania cen. Dodaje, że statki, podobnie jak hotele, to serce nowego TUI.

Podczas gdy wczeœniej firma była sprzedawcš wakacji, dziœ jest inwestorem, który wykłada pienišdze także na hotele. Większoœć z nich powstaje na Karaibach, na które latem chętnie latajš Europejczycy, a zimš Kanadyjczycy i Amerykanie. Podobny potencjał rozwoju widać w południowo-wschodniej Azji, dokšd podróżujš nie tylko Europejczycy czy Australijczycy, ale także Chińczycy. TUI zamierza więc wzmocnić swojš markę wœród chińskich podróżnych i wysyłać ich na wakacje do południowo-wschodniej częœci kontynentu, podobnie jak organizuje wypoczynek dla Europejczyków w regionie Morza Œródziemnego.

Szef Grupy TUI mówi, że firma stawia na cyfryzację, a dzięki nowym technologiom będzie mogła tworzyć jeszcze bardziej zindywidualizowane oferty. Koncern coraz lepiej zna bowiem swoich klientów, a statystyki pokazujš, że 20 procent dobrze dopasowanych propozycji kończy się sprzedażš. Joussen chce dzięki nim zwiększyć œredniš cenę zakupu przypadajšcš na klienta. Teraz wynosi ona 900 euro.

Jego zdaniem lepsza oferta to też większa lojalnoœć klientów. Już dziœ co drugi goœć TUI już wczeœniej korzystał z usług tego koncernu.

Joussen twierdzi, że TUI jest dziœ najlepszš cyfrowš platformš w branży turystycznej. – Obsługujemy klientów przez cały proces, od sprzedaży, przez linie lotnicze, póŸniej w wakacyjnym miejscu i w hotelu. Znamy go lepiej niż jakikolwiek inny usługodawca, a dzięki nowoczesnym (rozwišzaniom technologicznym) i sztucznej inteligencji możemy przewidzieć wiele życzeń naszych goœci, zanim oni sami na nie wpadnš w czasie swojego urlopu. Dzięki temu tworzymy dopasowane oferty – tłumaczy Joussen.

Zapytany o modę na samodzielne organizowanie wyjazdów przez turystów, odpowiada, że ludzie umiejš sami wyjechać na miejski urlop, ale wycieczka do kurortu jest dla nich trudniejsza. Wiele obiektów nie jest bowiem dostępnych na wolnym rynku. Co więcej, dużo osób szuka dużych pokojów, dla 3-4 osób, a dostęp do nich jest ograniczony. A do korzystania z usług biur podróży powinna przekonywać ich „wartoœć dodana" w postaci serwisu i wygody, jaki zapewniajš one goœciom.