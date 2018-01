Kto daje rabaty, nie dostanie prowizji

Jeœli uda się udowodnić, że klient kupił wycieczkę w konkretnym biurze tylko dlatego, że dało mu ono rabat, to agenci ci nie dostanš prowizji - zadecydował DER Touristik

DER Touristik wprowadził zmiany do umowy agencyjnej. Jedna z nich dotyczy sytuacji, w której klient kupił wakacje w biurze, które go nie obsługiwało. Jeœli uda się udowodnić, że turysta gdzie indziej zasięgnšł porady agencyjnej, a gdzie indziej dokonał rezerwacji, biuro, które „tylko" sprzedało imprezę, nie otrzyma prowizji.– W ten sposób chcemy uniknšć sytuacji, w której klient wykorzystuje wiedzę naszych partnerów agencyjnych, a rezerwację zakłada tam, gdzie dostanie rabat – mówi Kevin Keogh, kierownik działu marketingu i sprzedaży w DER Touristik Deutschland, cytowany przez portal branżowy Travel One. Inne zmiany wynikajš z wprowadzenia w życie nowych przepisów, w tym ustawy o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych. Aby agenci nie musieli zabezpieczać się na wypadek własnej niewypłacalnoœci (obowišzek taki pojawia się przy sprzedaży powišzanych usług turystycznych), DER Touristik wprowadza możliwoœć wpłacania całej kwoty za pakietowane imprezy (składane z pojedynczych usług przez niego oferowanych) na jego konto.Koncern w umowie agencyjnej zobowišzuje się również do wykorzystania danych klientów pozyskanych przez agentów do celów marketingowych tylko wtedy, jeœli zostanš oni włšczeni w akcję promocyjnš.