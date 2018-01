Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wykreśla z rejestru biura podróży

Już ponad 20 touroperatorów turystyki dostało trzyletni zakaz organizowania wyjazdów. Powód? Niepłacenie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny podsumował pierwszy rok swej działalnoœci. Zgromadził w tym czasie około 40 mln złotych ze składek organizatorów turystyki. Pienišdze zbierane sš na wypłaty odszkodowań na wypadek ewentualnej niewypłacalnoœci jakichœ biur podróży. Fundusz zebrał ok. 43 tys. deklaracji. Każda firma składa takš deklarację raz na miesišc. Wskazuje w niej, ile zawarła umów na wyjazdy z klientami i oblicza, ile ma zapłacić za nich składek (stawki sš cztery, ich wysokoœć zależy od charakteru podróży: 0, 10, 13 i 15 złotych). Deklaracje majš obowišzek składać także firmy, które składek nie płacš, ze względu na to, że majš stawkę zero złotych.

Od poczštku działalnoœci Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wysłał już ponad tysišc wezwań o złożenie zaległych deklaracji przez przedsiębiorców, ponad 200 wezwań o uregulowanie zaległych składek i ponad 170 wniosków o wykreœlenie z rejestru z zakazem prowadzenia działalnoœci na trzy lata. Te ostatnie TFG kieruje do marszałków województw.

Jak mówi dyrektor TFG Renata Mentlewicz, częœć przedsiębiorców wyjaœniła, że nie wywišzali się z obowišzku, bo nie wiedzieli o zmianie prawa. Teraz już składajš deklaracje i wpłacajš składki.

Częœć przedsiębiorców, którzy nie wykonywali działalnoœci, wykreœliła się z rejestru na własny wniosek. Wobec pozostałych marszałkowie województw wszczęli postępowania administracyjne w sprawie wykreœlenia z rejestru i zakazu prowadzenia działalnoœci. Ponad 20 postępowań zakończyło się trzyletnim zakazem działalnoœci, ale częœć z nich jeszcze trwa.

Obecnie w ewidencji organizatorów turystyki i poœredników turystycznych figuruje 4506 podmiotów.

OPINIA

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki

Dzięki utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego turystyka to jedyna branża usługowa w 100 procentach zabezpieczajšca finansowo klientów na wypadek niewypłacalnoœci. Klient powinien jednak przed zakupem wakacji sprawdzić, czy wybiera legalnego organizatora, wpisanego do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Poœredników Turystyki.

TFG nie tylko przyjmuje wpłaty od touroperatorów, ale też kontroluje, czy wszyscy wywišzujš się z tego obowišzku. Nie znaczy to, że fundusz nie wymaga korekty. Polska Izba Turystyki postulowała ograniczenie biurokratycznych wymagań nałożonych na touroperatorów.

Druga kwestia to obcišżenia finansowe dla organizatorów. W cišgu roku funkcjonowania TFG przedsiębiorcy przekazali do niego z tytułu składek około 40 mln złotych. Tym samym bezpieczeństwo klientów niepomiernie wzrosło. Warto byłoby zastanowić się nad obniżeniem obowišzkowych gwarancji. Koszty tego zabezpieczenia sš dokuczliwe dla organizatorów, a poœrednio obcišżajš klientów.