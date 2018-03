TUI Poland wyprzedził Rainbow

1,38 miliarda złotych wyniósł w 2017 roku przychód ze sprzedaży imprez turystycznych biura podróży TUI Poland. Ten wynik dał mu drugie po Itace miejsce wœród polskich touroperatorów

Jak podaje prezes TUI Poland Marcin Dymnicki w rozmowie z branżowym dwutygodnikiem "Wiadomoœci Turystyczne" (na nasze pytania w tej sprawie, nie odpowiedział), jego firma miała w zeszłym roku obrachunkowym (zaczyna się w listopadzie 2016 r., a skończył w paŸdzierniku 2017 r.) 1,38 miliarda złotych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych. W porównaniu z przychodami z poprzedniego roku, które miały wynieœć 932 mln złotych* dało mu to 48 procent wzrostu. To ogromny skok, zważywszy na i tak duże rozmiary biznesu TUI. Również w liczbie klientów organizator zanotował podobny wzrost - o 49 procent, z 318 tysięcy do 476 tysięcy.

Za tymi zmianami nie szedł jednak równomiernie wzrost zysku. O ile w zeszłym roku spółka miała 8,8 miliona zysku netto, o tyle teraz podaje, że było to 12 milionów złotych, ale zysku skonsolidowanego dwóch spółek - TUI Poland i TUI Dystrybucja. Ta druga firma zajmuje się sprzedawaniem biletów w samolotach czarterowanych przez tę pierwszš. Jeœli przyjšć, że sš to wartoœci porównywalne, wzrost sięga 36,4 procent.

Tak duży wzrost pozwolił TUI osišgnšć pozycję drugiej w kraju firmy turystycznej pod względem obrotów i liczby obsłużonych turystów. Wczeœniej zajmowała ona trzecie miejsce za biurem podróży Rainbow. Rainbow miał w całym 2017 roku (od stycznia do grudnia) przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wielkoœci 1,271 miliarda złotych, a razem z przychodami ze sprzedaży miejsc w samolotach 1,406 miliarda złotych. Liczba jego klientów to 412 tysięcy, a zysk netto 38 milionów złotych (więcej: "Rainbow zwiększył zysk o 40 procent").

Liderem polskiego rynku pozostaje od 2009 roku Itaka. Jej zeszłoroczne wyniki to 2,19 miliarda złotych przychodu ze sprzedaży imprez turystycznych i 766 tysięcy klientów ("Itaka: Uciekamy konkurencji").

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata przystšpił już na proœbę Turystyki.rp.pl do badania wyników największych biur podróży w 2017 roku, żeby aktualizować ich ranking i nadać im nowe ratingi (oceny). Ogłoszenie wyników nastšpi w połowie kwietnia.

*Rok temu TUI podawał jako sumę przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych 879 mln złotych i taka liczba widnieje w tabeli przygotowanej przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. ZOBACZ TABELĘ. Jeœli odnieœć 1,38 miliarda złotych do 879 milionów złotych, wzrost w 2017 roku wyniesie 57 procent.