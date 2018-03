Betlej: Wzrost biznesu biur podróży w zeszłym roku wyniósł 25 procent

Po podaniu przez biuro podróży TUI Poland wyników za zeszły rok, można w już precyzyjnie oszacować, że rynek wyjazdów zagranicznych z biurami podróży wzrósł w 2017 roku o 25 procent, czyli więcej niż ktokolwiek przypuszczał – podaje ekspert

Temat wzrostu biznesu touroperatorskiego w zeszłym roku otwiera cotygodniowš analizę prezesa Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata Andrzeja Betleja. Po tym jak prezes TUI Poland Marcin Dymnicki podał wyniki swojej firmy za zeszły rok (czytaj: "TUI Poland wyprzedził Rainbow"), a wczeœniej zrobili to inni duzi touroperatorzy (Itaka, Rainbow, Coral Travel Wezyr Holidays, Grecos Holiday, Exim Tours, 7islands, Prima Holiday) Betlej uzyskał "komplet informacji potrzebnych do wiarygodnego oszacowania skali wzrostu branży w 2017 roku". Według proporcji obrotów w ostatnim podsumowanym roku obrotowym (2016) stanowiš one bowiem prawie 87 procent obrotów ponad trzydziestu transparentnych organizatorów w branży, których przychody podsumowuje co roku Traveldata w ramach rankingu i ratingów biur podróży.

Pozwala to ocenić, że w zeszłym roku wzrost liczby sprzedanych wycieczek, w tym lotniczych, osišgnšł nawet nieco ponad 25 procent. Jeœli te dane się potwierdzš w dalszych obliczeniach, byłby to wzrost o około 1 procent większy niż dotychczas szacowany przez Traveldatę. Co wskazywałoby na dużš precyzyjnoœć wyliczeń wczeœniejszych o kilka miesięcy. Jednoczeœnie przewyższałoby sporo dynamikę wzrostu rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej jaka jawi się w œwietle danych z systemu rezerwacyjnego MerlinX, którymi posługuje się w swoich raportach Polski Zwišzek Organizatorów Turystyki, a które wskazywały na 17 procent - wskazuje ekspert.

„Pozostaje wyrazić ubolewanie, że branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej nie dorobiła się systemu wiarygodnej informacji o swoim biznesie, a nawet powstaje uzasadnione wrażenie, że skala chaosu informacyjnego w niej nawet narasta" – komentuje na marginesie tych wyników Betlej.

Burze polityczne wstrzymujš sprzedaż wycieczek

Opisujšc wyniki sprzedaży, jakie za 10 tydzień tego roku przyniósł raport PZOT Betlej zwraca uwagę, że w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika wzrostu sprzedaży, 19,1 procent, była mniejsza niż tydzień wczeœniej (22,2 procent), a dynamika dwuletnia wyniosła 44,2 procent, podczas gdy tydzień wczeœniej było to 60,2 procent.

Bardzo dobra koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej szczyt osišgnęła w drugim tygodniu stycznia. Od tej pory sprzedaż wycieczek spada. Skala tego trendu wyniosła aż około 30 procent. Skšd to się wzięło, skoro realne dochody gospodarstw domowych rosnš, rodziny górnicze dostały rekompensaty za utracone w latach ubiegłych deputaty węglowe (2,35 mld złotych), obawy przed zamachami terrorystycznymi spadły, a na rynku jest wiele tanich wycieczek, odkšd do łask turystów wróciły tanie kierunki, jak Turcja, Egipt i Tunezja? – zadaje pytanie autor.

I odpowiada: „Winowajcš (...) [była] seria burz politycznych zapoczštkowana tygodniem ostrych dyskusji na temat nazizmu w Polsce, ale poważniejsze znaczenie miała o tydzień póŸniejsza kwestia znacznego pogorszenia stosunków Polski z Izraelem wywołana sporami wokół znowelizowanej ustawy o IPN i ich póŸniejsze konsekwencje".

Potwierdzajš to – jego zdaniem - najnowsze wyniki badań nastrojów i koniunktury prowadzone przez różne instytucje i pracownie badawcze. Wymienia przy tym: indeks koniunktury konsumenckiej Kantar Public, WskaŸnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej), wskaŸnik bieżšcy i wyprzedzajšcy ufnoœci konsumenckiej (BWUK i WWUK), będšce rezultatami wspólnych badań GUS i NBP oraz WskaŸnik Dobrobytu Gospodarstw Domowych publikowany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Jak przyznaje wszystkie one wykazały w lutym spadły, co „ nie jest korzystne dla generalnej koniunktury konsumenckiej, ale w szczególnoœci dotyczy to zagranicznych wycieczek".

Dalej autor sporo miejsca poœwięca opisaniu wskaŸników, na które się powołuje. A dalej pisze: „Pogorszeniu uległy też wszystkie wskaŸniki Kantar Public dotyczšce oceny sytuacji ekonomicznej kraju, czyli bieżšcej, ex post oraz ex ante, jak również kondycji finansowej własnych gospodarstw domowych w porównaniu do okresu sprzed roku i ich perspektyw na rok następny. Osłabieniu uległy również w badaniach Kantar Public oceny netto wszystkich trzech najważniejszych organów władzy, czyli rzšdu, premiera i prezydenta".

Jak zapewnia Betlej, korelację między tempem sprzedaży wycieczek, a nastrojami konsumenckimi i społecznymi warto obserwować, bo mogš to dostarczyć wiedzy nie tylko o krótkoterminowych zmianach popytu w turystyce, ale również o jego perspektywach w dłuższym okresie.

Hiszpania nadrabia straty

W częœci poœwięconej analizie statystyk sprzedaży dostępnych w sieci agencji turystycznych Wakacje.pl ekspert pochyla się nad zmianš udziałów skumulowanych poszczególnych kierunków. Ich przebieg pozwala bowiem jego zdaniem zorientować się w przebiegu znaczenia danego kierunku w ogólnej sprzedaży, która „w dużej mierze jest powišzana ze zmianami relatywnej atrakcyjnoœci cenowej danego kierunku".

Jeœli chodzi o ostatni tydzień to:

Hiszpania: wzrost o 0,45 procent. W zeszłym tygodniu przełamała czterotygodniowš spadkowš passę i tym razem zyskiwała udziały w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. Zyskiwanie udziałów przez ten kierunek może mieć zwišzek ze słabszš passš mniej kosztownych Turcji, Bułgarii i Grecji. W tej sytuacji kierunek wyższej jakoœci jakim jest Hiszpania powinien przejœciowo odzyskiwać udziały rynkowe do czasu ożywienia popytu Polsce B i skorygowania niebotycznych cen przelotów w tzw. tanich liniach.

Egipt: wzrost o 0,35 procent. Zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia głównie, jako kierunek „lastowy", w pierwszej połowie sezonu. W minionym tygodniu, podobnie jak Hiszpania, zyskiwał w okresie kwiecień-lipiec, ale zwłaszcza w kwietniu, w którym wyprzedził już wielomiesięcznego lidera, czyli Grecję. Coraz szybsze przyrosty udziałów Egiptu wynikać mogš z energicznego nadrabiania bardzo niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, a w następnych tygodniach sprzedaż kierunków egipskich może nadal nabierać tempa wraz z przybliżaniem się kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju, o ile zachowa on wysokš konkurencyjnoœć cenowš.

Egipt nie traci udziałów pomimo spadku nastrojów konsumenckich w Polsce B.

Tunezja: wzrost o 0,15 procent. Zyskuje na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen i z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Warto też zauważyć, że przyspieszenie znaczenia Tunezji jest bardzo duże, gdyż kierunek ten ma stosunkowo małš bazę odniesienia. Słabszy okres sprzedaży w drugiej połowy listopada i pierwszej połowie grudnia mógł wynikać z tego, że Tunezja stała się wtedy chwilowo kosztowniejsza od Egiptu i Bułgarii. Ostatnie obniżenie się wskaŸników może mieć zwišzek z niedawnym wzrostem cen tego kierunku.

Grecja: spadek o 0,49 procent. Długotrwała passa spadkowa trwajšca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie kompilacjš silnej konkurencji cenowej kilku krajów sšsiednich ze znacznym zaspokojeniem popytu na ten kierunek w kilku wczeœniejszych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo cišżyły też słabsze nastroje konsumenckie w Polsce B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały we wszystkich miesišcach sezonu letniego, w tym pozycję lidera w kwietniu na rzecz Egiptu.

Turcja: spadek o 0,22 procent. 13-tygodniowy trend spadkowy, który może mieć zwišzek ze stopniowym wzrostem cen, rosnšcym przebraniem najatrakcyjniejszych ofert, a w kilku ostatnich tygodniach dodatkowo ze spadkami nastrojów konsumenckich w Polsce B. Możliwe, że kierunek ten ponownie zacznie rosnšć wraz z poprawš nastrojów w konsumenckich w Polsce B, o ile ceny wycieczek do tego kraju nie podrożejš zbytnio.

Bułgaria: spadek o 0,14 procent. W ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesišcach z wyjštkiem lipca i to mimo relatywnie obniżajšcych się cen. Przyczynš mogš być słabsze nastroje konsumenckie w Polsce B.

Na zakończenie tej częœci analizy, Betlej wskazuje, że dane GUS o wzroœcie wynagrodzeń w lutym 2018 roku w segmencie przedsiębiorstw o 6,8 procent, co w zestawieniu z inflacjš za ten sam miesišc w wysokoœci 1,4 procent daje w przybliżeniu realny wzrost płac brutto o 5,3 procent.

Tydzień bez zmiany ceny

W częœci, w której Traveldata zajmuje się porównaniami cen wyjazdów z biurami podróży (w sumie branych jest pod uwagę 3390 hoteli w ofercie kluczowych touroperatorów) jej prezes pisze, że w minionym tygodniu œrednia cena się nie zmieniła. Dla porównania - poprzednio cena wzrosła o 14, 30 i 6 złotych, wczeœniej spadła o 21 złotych, a jeszcze wczeœniej wzrosła o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych. Co nie znaczy, że nie było zmian w odniesieniu do poszczególnych kierunków. Największe zwyżki zanotowano w wypadku wyjazdów na Fuerteventurę - o 85 złotych, do Turcji Egejskiej – o 59 złotych i na Teneryfę – o 43 złote. Największe spadki œrednich cen odnotowano na Chalkidiki – o 125 złotych, w Albanii – o 69 złotych i na Lanzarote – o 31 złotych.

Zmiany œrednich cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie - wykres.

Ostatni tydzień przyniósł wzrost cen na trzech z pięciu najważniejszych kierunków turystycznych wyjazdów Polaków. Były one jednak mniejsze niż przed tygodniem i wyniosły 21 złotych na Wyspach Kanaryjskich oraz 14 i 8 złotych w Turcji i Egipcie. Nadal ogólnemu trendowi opiera się Bułgaria, na której œrednia cena pozostała bez zmian, a o 6 złotych spadła œrednia cena wyjazdów do przeżywajšcej słabszy okres sprzedaży Grecji.

Największa zniżka miała miejsce w Albanii - o 69 złotych, gdzie ceny obniżały Itaka i Rainbow. W cieszšcej się ostatnio dużym popytem Tunezji œrednia cena wzrosła o symbolicznš złotówkę, kraj ten umocnił się na 7 miejscu wœród najbardziej popularnych kierunków sezonu letniego z udziałem 4,79 procent (przed tygodniem 4,64, a przed miesišcem 3,78 procent).

To samo badanie, ale w porównaniu z cenami sprzed roku pokazało, że œrednia cena była mniejsza o 3 złote (poprzednio cena była niższa o 10, 15 i 1 złoty, wczeœniej wyższa o 14 i 42 złote, a jeszcze wczeœniej niższa o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych).

Jak wylicza Betlej, nadal obniżaniu cen wycieczek sprzyjajš ceny paliwa i walut. O ile paliwo było droższe niż przed rokiem o 3,8 procent, o tyle złoty umocnił się o 6 procent. W rezultacie wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego wyniósł w przybliżeniu 85-95 złotych. „Warto zauważyć, że cały czas zmiana œrednich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co można w dużej mierze tłumaczyć wyraŸnie wyższym od oczekiwań większoœci organizatorów popytem na imprezy turystyczne oraz walutowymi kontraktami zabezpieczajšcymi, które ograniczajš przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży" – pisze autor.

Na wykresie widoczne jest umocnienie się Turcji na pozycji wicelidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, co sugeruje, że jest ona na najlepszej drodze do powtórnego stania się najbardziej drożejšcym kierunkiem w sezonie. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż organizatorzy mogš powiększać tureckie programy do wielkoœci mniej więcej zbieżnych z rynkowym popytem na ten kierunek. Wysoki popyt zmniejsza nieco skalę przeceny rok do roku Egiptu, ale w dalszym cišgu zwiększa się ona w wypadku Bułgarii, do czego przyczynia się ofensywna polityka cenowa TUI Poland, obejmujšca wycieczki do tego kraju – wyjaœnia Betlej.

Wœród dużych i œrednich organizatorów największy spadek œrednich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywała w minionym tygodniu oferta biura 7islands – o około 140 złotych. Mniej kosztowne były też oferty biur Prima Holiday, Itaki i TUI Poland – o 95 i po około 50 złotych. Nieco mniejsze rok do roku były też œrednie ceny w biurach Exim Tours i Coral Travel Wezyr – o około 25 i 15 złotych. Oferty pozostałych biur stały się droższe niż przed rokiem w granicach od 16 do 133 złotych. Pod względem liczby najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 24 kierunków i w trzech kategoriach hoteli, po obniżeniu częœci cen pozycję lidera umocniło biuro Itaka (33 oferty), wyprzedzajšc Exim Tours (21), TUI Poland (19) i Coral Travel Wezyr Holidays (15).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert wyjazdów do Egiptu miały Coral Travel Wezyr Holidays (7) i Sun&Fun (4), do Grecji Itaka (12) i Coral Travel (7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (7), do Turcji Itaka i Coral Travel (po 4), a do Tunezji Exim Tours i Sun & Fun (po 3 oferty) – opisuje Betlej.

W obecnym zestawieniu skład pierwszych siedmiu touroperatorów był identyczny jak przed jak przed tygodniem, z tym że po ostatniej obniżce cen w Itace i nieznacznej podwyżce w 7islands biura te zamieniły się miejscami na czele zestawienia.

Ryanair w dół, Wizz Air w górę

Traveldata porównała także ceny biletów w tanich liniach lotniczych. Wyniki ujęła w formie wykresów na których gruba linia oznacza œrednie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia tego roku, a cieńsza w sezonie poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek œrednich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (37 połšczeń w Ryanair i 20 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednoczeœnie.

Na wykresach widoczne jest zahamowanie trendu wzrostu cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie (dotyczy to zwłaszcza wylotów z Warszawy i z Wrocławia), które przez wiele tygodni silnie rosły. Nadal pozostawały one jednak nieco większe niż w takim samym okresie przed rokiem. Zdecydowanie odmieniła się natomiast sytuacja na pozostałych kierunkach, gdzie wczeœniej ceny były regularnie zdecydowanie mniej korzystne niż przed rokiem. W ostatnich tygodniach spadły one jednak znaczšco i obecnie stały się wyraŸnie mniej kosztowne niż rok temu, przy czym skala przeceny wobec ubiegłego roku jeszcze wzrosła.

W największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich - œrednio o 397 złotych, a zdecydowanie łagodniej staniały kierunki włoskie, Hiszpanii kontynentalnej z Majorkš i greckie, na których œrednie przeceny wyniosły odpowiednio 133, 100 i 62 złote.

Jak pisze ekspert, znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na poczštku grudnia wynika z wycofania przez przewoŸnika połšczenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem , co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połšczenie na Lanzarote zostało zawieszone na poczštku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje stabilizację cen na tym kierunku, a dla pozostałych kierunków może wskazywać na bliskie zakończenie silnego 3-miesiecznego trendu wzrostowego. Nadal ceny pozostajš jednak powyżej poziomu zeszłorocznego, chociaż skala zwyżek jest już mniejsza niż przed rokiem. Podobnie jak przed dwoma tygodniami najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich - o 445 złotych, a w znacznie mniejszej skali do Grecji i Portugalii - o 100 i 43 złote. Lekko obniżyły się ceny przelotów do Hiszpanii – o 52 złote, a bardzo znacznie do Bułgarii – o 325 złotych.

Korzystniejsza sytuacja w zakresie cen przelotów tanimi liniami lotniczymi na kierunkach turystycznych koreluje w pewnym stopniu z obserwowanym trendem osłabiania się popytu na zorganizowane imprezy turystyczne nabywane w biurach podróży – konkluduje Andrzej Betlej.