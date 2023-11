Jedna ekstraliga to mało. Polski żużel będzie miał aż dwie

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. od sezonu 2024 ma zarządzać już nie tylko najwyższą klasą rozgrywkową, jeśli chodzi o polski speedway, ale także dotychczasową pierwszą ligą (jej formalna nazwa to 1. Liga Żużlowa). Spółka z tej okazji przekazała we wtorek, że będzie się ona nazywała Speedway 2. Ekstraliga. "W ramach obu klas rozgrywkowych powstała nowa identyfikacja wizualna" - podkreślono w wydanym komunikacie.

- Nasze logo jest otwarte na funkcjonowanie w przestrzeni sponsoringowej, a więc mamy komercyjną nazwę - PGE Ekstraligę - najwyższej klasy rozgrywkowej oraz, aktualnie, Speedway 2. Ekstraligę, przy czym prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące jej sponsoringu tytularnego z bardzo poważnym graczem na rynku - zaznacza Wojciech Stępniewski, Prezes Zarządu Ekstraligi Żużlowej.

- Nie jest wykluczone, że w nowym sezonie rozgrywki drugiego szczebla ligowego będą miały nazwę nowego podmiotu komercyjnego - zapowiada. Decyzja ta nie spotkała się jednak z entuzjazmem w mediach społecznościowych. "Szkoda, że okręgówka w piłce nie nazywa się ekstraklasa 8" - narzekają niektórzy.

PGE Ekstraliga. Będzie nowy system rozgrywek

Zmieni się ma także system rozgrywek. Zarówno w PGE Ekstralidze, jak i Speedway 2. Ekstralidze, występować ma po osiem klubów. Najpierw odjadą one fazę zasadniczą systemem „każdy z każdym”, by następnie przejść do fazy pucharowej.