Bartosz Zmarzlik wydał oświadczenie po wykluczeniu z Grand Prix Danii. „Brak mi słów”

Powodem dyskwalifikacji polskiego mistrza był niewłaściwy kevlar, w jakim wystąpił w kwalifikacjach. Były na nim nie te loga sponsorów, których wymaga organizator cyklu Grand Prix. Choć zaniedbanie teamu Zmarzlika jest oczywiste, zastosowana kara wywołała osłupienie.

W czasie transmisji zawodów w Eurosporcie przytoczona została argumentacja Phila Morrisa, dyrektora cyklu. Ten miał powiedzieć, że gdyby jedyną sankcją była konieczność zapłacenia 600 euro, to podczas kolejnej rundy połowa zawodników ubrałaby nieregulaminowe kombinezony, by promować swoich sponsorów i po prostu zapłaciłaby taką „grzywnę”. W ten sposób Morris próbował tłumaczyć, że w takiej sytuacji nie może być pobłażania i promotor cyklu musi dbać o interesy sponsorów cyklu.

- Przyczyna, przez którą Zmarzlik jest zdyskwalifikowany, jest kuriozalna. Popełnił błąd, nie dopełnił formalności, ale konsekwencje, jakie ponosi, są nieadekwatne. Kuriozum - to lekko powiedziane. Wypacza wynik sportowy, zarówno w sobotę, jak i może mieć wpływ na cały sezon - krytykował na antenie Eurosportu trener polskiej reprezentacji Rafał Dobrucki. Ale za Polakiem wstawiali się i jego rywale z Grand Prix. Jack Holder przyznał, że nie wszyscy zawodnicy zdawali sobie sprawę z obowiązujących przepisów. - Walczyliśmy o to, by Bartek wystartował w tych zawodach. Na pewno powinien być z nami, chciałbym z nim rywalizować i wygrać. Ta kara jest zbyt wysoka do takiego przewinienia. Jednak co zrobić skoro są takie zasady. Musimy je zaakceptować - mówił Australijczyk.

Bartosz Zmarzlik o wykluczeniu z Grand Prix Danii: Nikt nie zgłaszał jakichkolwiek problemów

„Nie tak miał się skończyć wczorajszy wieczór. Pomimo upływu godzin wciąż jestem wstrząśnięty i cholernie zły na to, co się wydarzyło” - napisał w niedzielę Zmarzlik w mediach społecznościowych, komentując dyskwalifikację.