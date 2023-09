Bartosz Zmarzlik po raz trzeci indywidualnym mistrzem Polski na żużlu

Żużlowiec Motoru Lublin ma teraz tyle samo złotych medali z mistrzostw Polski, co z mistrzostw świata. Do niedawna IMP były jego piętą achillesową. W jednodniowych finałach przez długi czas lepsi okazywali się inni, korzystając ze słabszej formy Zmarzlika, a nawet z jego kontrowersyjnych wykluczeń w decydujących wyścigach.



W 2021 roku Zmarzlik przełamał to fatum na torze w Lesznie. Rok później zmieniono formułę Indywidualnych Mistrzostw Polski - teraz rywalizacja rozstrzygana jest w trzech finałach, co wydawało się rozwiązaniem idealnie skrojonym pod 28-letniego, a już najbardziej utytułowanego polskiego żużlowca. Krajowy czempionat AD 2023 potwierdził tę tezę - Bartosz Zmarzlik wygrał rundy w Rzeszowie i Pile, natomiast poniedziałkowy turniej w Łodzi (pierwotnie miał odbyć się w lipcu w Krośnie) zakończył na drugiej pozycji. Gdyby był to turniej jednodniowy, miałby tylko srebro.



Z drugiej strony o pechu i niesprawiedliwym systemie może mówić zwycięzca z Łodzi, Janusz Kołodziej. As Unii Leszno z powodu kontuzji musiał opuścić pierwszą rundę, przez co od razu stracił szansę na medal.

O miejscu na podium tegorocznego cyklu IMP zdecydował baraż, bo po trzech turniejach Patryk Dudek i Maciej Janowski mieli na koncie identyczną liczbę punktów. W dodatkowym biegu zawodnik Sparty wyszedł lepiej spod taśmy i mimo drobnego błędu na dystansie nie dał się dogonić rywalowi z Torunia.