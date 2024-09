Czy wakacje składkowe sprawią, że przedsiębiorca będzie stratny?

Wakacje składkowe obejmują składki od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej przedsiębiorcę. W wybranym miesiącu zostaną one pokryte z budżetu państwa. Czy to sprawi, że podatnik coś straci? Nie, nie będzie on w takim przypadku stratny, gdyż przez ten miesiąc będzie mógł prowadzić firmę, a tym samym uzyskiwać przychody, będzie uprawniony do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a składki będą finansowane z budżetu, więc będą się liczyły do przyszłej emerytury lub renty.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji składkowych może skorzystać przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który w miesiącu przed złożeniem wniosku zgłosił do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego do dziesięciu ubezpieczonych – licząc siebie. Ponadto płatnik może mieć zaległości w opłacaniu składek i wciąż skorzystać ze zwolnienia.

Limit 10 ubezpieczonych to wnioskujący przedsiębiorca, jego pracownicy, zleceniobiorcy (chyba że są to uczniowie lub studenci do 26. roku życia) oraz osoby współpracujące. Nie wliczają się do niego z kolei osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, czyli na przykład pracownicy pobierający zasiłek macierzyński lub przebywający na bezpłatnym urlopie.

Jak wskazuje ZUS w pytaniach i odpowiedziach na temat wakacji składkowych, w przypadku określania limitu osób zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego lub zdrowotnego bierze się pod uwagę sumę osób zgłaszanych w ciągu całego miesiąca. Przykładowo, jeśli wniosek składany jest w styczniu, liczy się liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia w grudniu. Nie ma tutaj znaczenia, jak długo pracuje dana osoba – umowa może trwać kilka dni.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać również wspólnicy spółki cywilnej jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy jednak wówczas pamiętać o tym, by wniosek składać ze swojego profilu na PUE ZUS, nie z profilu spółki.