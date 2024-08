Czytaj więcej Prawo w Firmie Pracownik musi wykonać także bezsensowne polecenie przełożonego Pracownik nie może – powołując się na prawo do krytyki decyzji pracodawcy – odmówić wykonania poleceń, z którymi się nie zgadza, jeżeli są one zgodne z prawem i umową o pracę.

Polecenie do pracy: nie trzeba odprowadzać składek ZUS

Firma skierowała zatem też wniosek o interpretację do ZUS. Organ rentowy uznał, że od wspomnianej kwoty składek też nie trzeba odprowadzać.

Jak przypomniał, dla rozstrzygnięcia czy dana korzyść stanowi podstawę wymiaru składek decydujące znaczenie ma to czy dla celów podatkowych zostanie ona zakwalifikowana jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia. Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że otrzymał interpretację skarbówki, w której opisywana we wniosku premia pieniężna nie zalicza się do takiej kategorii. W efekcie nie jest prawnie możliwe uwzględnienie w podstawie wymiaru składek ZUS należności, które nie są przychodem z tytułu zatrudnienia.

Decyzja ZUS oddział w Gdańsku, sygn. DI/100000/43/679/2024