Czytaj więcej ZUS Uproszczenie składki zdrowotnej. Nie będzie realizacji obietnicy wyborczej? Szanse na poważną reformę składki zdrowotnej w 2025 r. są bardzo małe. Eksperci postulują: chociaż ją w paru miejscach uprośćmy, można to zrobić szybko i łatwo.

Składka zdrowotna według Polskiego Ładu

Przypomnijmy, że uproszczenie i obniżka składki zdrowotnej to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych. Teraz przedsiębiorcy na skali oraz liniowym PIT liczą składkę zdrowotną od dochodu z działalności. U pierwszych wynosi 9 proc., u drugich 4,9 proc. Minimalna składka to obecnie 381,78 zł (dla tych, którzy mają niski dochód albo stratę). Liczymy ją z przesunięciem, np. składkę za sierpień obliczamy od dochodu z lipca. Oprócz miesięcznych rozliczeń trzeba też zrobić roczne, w którym często wychodzą dopłaty albo zwroty.

Z kolei u ryczałtowców składka zdrowotna zależy od przychodów (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne). Są oni podzieleni na trzy grupy. Ci, którzy mają przychody do 60 tys. zł rocznie płacą obecnie co miesiąc 419,46 zł. W drugim progu, przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, składka zdrowotna wynosi 699,11 zł. Najlepiej zarabiający, powyżej 300 tys. zł, odprowadzają miesięcznie 1 258,39 zł. System rozliczania składki w trakcie roku powoduje, że wielu ryczałtowców sporo dopłaca do ZUS w rocznym rozliczeniu.

Te zasady wprowadził Polski Ład. Utrudniły one życie przedsiębiorcom. Na dodatek wielu z nich płaci teraz dużo większe kwoty niż wcześniej.