Uproszczenie składki zdrowotnej. Nie będzie realizacji obietnicy wyborczej?

Czytaj więcej ZUS Wróci składka zdrowotna na starych zasadach? Wkrótce do Sejmu trafi projekt Polskie Stronnictwo Ludowe chce powrotu do starych zasad naliczania składki zdrowotnej. To już kolejna propozycja zmian w składce zdrowotnej w ramach obecnej koalicji rządowej.

Obietnice wyborcze dotyczące składki zdrowotnej

Uproszczenie i obniżka składki zdrowotnej to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych. Rządzący mają jednak kilka zupełnie różnych koncepcji reformy (pomysły koalicjantów opisywaliśmy m.in. w „Rzeczpospolitej” z 30 lipca). I kompromisu ciągle nie widać. Kilka dni temu liderzy partii koalicyjnych zastanawiali się nad powrotem do zasad sprzed Polskiego Ładu (co byłoby bardzo kosztowne dla budżetu). Natomiast minister finansów po raz kolejny zasugerował, że zmiany na razie ograniczą się do likwidacji składki od środków trwałych. Jak jednak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 9 sierpnia, to wcale nie musi być takie korzystne dla przedsiębiorców na liniowym PIT oraz skali. Nie będą wprawdzie musieli zwiększać składki przy sprzedaży środków trwałych, ale nie będą też mogli jej zmniejszać przy ich nabyciu.

Nie ma też co liczyć na szybką podwyżkę kwoty wolnej od PIT. Rząd odcina się od obietnicy wyborczej, argumentując, że państwa na nią nie stać. Nic też konkretnego się nie dzieje w sprawie zapowiadanego ograniczenia podatku Belki.