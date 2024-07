Jeśli płatnik nie złożył wniosku o zwrot, a ma nadpłatę z rocznego rozliczenia, ZUS musi ją rozliczyć na koncie płatnika. Choć ma na to czas do końca 2024 r., to uruchomił obsługę rozliczeń już 6 czerwca 2024 r. Proces ten właśnie dobiega końca.

W sumie na kontach 396 805 płatników ZUS rozliczył nadpłatę w wysokości ponad 516,7 mln zł, co stanowi 99 proc. kwoty do rozliczenia. Kolejne kwoty wkrótce zostaną zaksięgowane.

Bieżące saldo z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne w profilu płatnika na PUE ZUS. Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata na koncie, płatnik może zawnioskować o jej zwrot na ogólnych zasadach (złożyć wniosek RZS-P) lub pokryć nią bieżące składki.