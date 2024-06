Deregulacja wyłącza ze składek zlecenia. Zmianę negatywnie ocenia ZUS

– Zobowiązaliśmy się w KPO do oskładkowania zleceń będących w zbiegu z innymi tytułami. Projekt ustawy w tej sprawie powinniśmy poznać niebawem. A jednocześnie projektuje się przepisy zwalniające ze składek takie umowy, wykonywane w ramach działalności nierejestrowanej – mówi Oskar Sobolewski z HRK Payroll Consulting.

Jego zdaniem konieczne są zmiany systemowe. – Przy omawianym projekcie tego zabrakło. Być może wynika to z faktu, że przygotowało go Ministerstwo Rozwoju, a nie Ministerstwo Pracy. To jednak propozycja rządowa i resorty mogłyby się porozumieć co do kierunków zmian – dodaje.

Etap legislacyjny: czeka na przyjęcie przez rząd