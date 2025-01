Dostawa leków na innych i racjonalnych zasadach

Do przepisów, które nie działały, branża farmaceutyczna zalicza wzór na wielkość dostaw leków refundowanych, jakie na rynek musi dostarczyć producent. – Dane wyliczane na podstawie dotychczasowego algorytmu nijak się miały do rzeczywistego zapotrzebowania. Zmuszałyby firmy do dostarczania kilkuset procent więcej leków, niż faktycznie jest zużywanych. W efekcie producent musiałby je potem utylizować, oczywiście na swój koszt – wyjaśnia.

Nowelizacja ma znieść wymóg przedstawiania deklaracji dostaw zgodnej z dotychczasowym wzorem. Zamiast tego producenci leków refundowanych będą negocjować wielkość dostaw z Komisją Ekonomiczną, czyli ciałem doradczym przy ministrze zdrowia, którego zadaniem jest wspieranie szefa resortu w kształtowaniu krajowego systemu refundacyjnego. Efektem zastąpienia wzoru negocjacjami ma być optymalizacja przebiegu rozpatrywania wniosków refundacyjnych.

W ocenie producentów leków ważne jest również, aby wysokość kar za zmniejszone dostawy, które wynikają z niezależnych od wytwórcy przyczyn, nie odstraszała firm od wchodzenia do systemu refundacji. Jak wyjaśnia Kopeć, ryzyko gigantycznej kary może powodować, że producent wycofa lek z listy refundacyjnej lub będzie deklarował zaniżoną wielkość swoich dostaw. W założeniach do nowelizacji nie ma o tym mowy, za to resort zdrowia chce, żeby nakładanie takich kar przez prezesa NFZ było skuteczniejsze, i dlatego automatyczne i powiązane z informacjami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Podział leków między hurtownie farmaceutyczne i sprawa ich marży

Inna istotna zmiana to likwidacja przepisu o równym podziale leków deficytowych do dziesięciu największych hurtowni farmaceutycznych w kraju. W praktyce taki wymóg okazał się trudny do zrealizowania, bo w Polsce nie ma obecnie żadnej hurtowni, która spełniałaby kryteria ustawowe. Jak wskazuje Krzysztof Kopeć, obowiązek dostarczania leków do wskazanych przez resort zdrowia dziesięciu hurtowni wcale nie gwarantował też ich dostępności w całej Polsce.

– Ciekawy jest też gest w kierunku hurtowni farmaceutycznych – uważa Wojciech Wiśniewski. Jak wyjaśnia, takie hurtownie to w większości podmioty polskie, które często operują na marżach ujemnych, bo ceny leków refundowanych są albo stałe, albo spadają. Marża ma zaś charakter odsetkowy.

– Nowelizacja ustawy z 2023 roku wprowadziła minimalną marżę hurtową na poziomie 50 gr. Ta okazała się jednak nieadekwatna do wzrostu kosztów energii i kosztów pracy. Z przedstawionych propozycji przebija chęć podwyższenia marży minimalnej. Naszym zdaniem powinna być waloryzowana w taki sposób, który zrekompensuje wzrost kosztów – mówi ekspert FPP.