Coraz częściej pojawiają się badania wskazujące na niekorzystny wpływ e-papierosów na zdrowie. Badanie polskich naukowców pod kierownictwem prof. Andrzeja Sobczaka, chemika zajmującego się od lat e-papierosami, wskazuje na benzaldehyd jako „kluczowy składnik naturalnych aromatów owocowych” stosowanych w e-papierosach smakowych. Jak podaje naukowiec, w formie inhalowanej do płuc benzaldehyd działa drażniąco na drogi oddechowe i jest uznawany za związek potencjalnie toksyczny. Z badania wynika, że dawki benzaldehydu wdychane z 30 zaciągnięć aromatyzowanymi e-papierosami były często wyższe niż dawki wdychane z papierosa konwencjonalnego.

Czy w Polsce zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży smakowych papierosów

Z kolei w badaniu naukowców z Indiana University Bloomington oraz University of Texas Health Science Center poddano analizie chemicznej dwa jednorazowe, smakowe e-papierosy: jeden o smaku winogron, drugi o smaku lodów arbuzowych. Ustalono, że w wyniku ich używania powstają szkodliwe substancje (benzyl alcohol, γ-decalacton) oraz metale ciężkie (mangan, ołów), które mogą powodować problemy układu oddechowego i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Stwierdzono, że korzystanie z takich jednorazowych, smakowych e-papierosów wiąże się ze znacznie wyższym niż dopuszczalne ryzykiem zachorowania na raka układu oddechowego.

Na rynku dostępnych jest ponad 700 różnych smaków e-papierosów. To m.in. ananas, melon, smak energetyków czy lody waniliowe

Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w europejskim regionie WHO e-papierosy wyprzedziły już pod względem popularności papierosy tradycyjne: co trzeci 15-latek przyznaje, że używał e-papierosów, a co piąty stwierdza, że wapował e-papierosy w ostatnich 30 dniach. We wstępie do tego raportu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus napisał o e-papierosach: „Do szkół, do dzieci i do młodzieży kierowane są produkty, będące w istocie pułapką o cukierkowym smaku”.

Skala zainteresowania jednorazówkami wśród młodzieży spowodowała, że polski rząd zaczął myśleć o wprowadzeniu zakazu sprzedaży smakowych papierosów. Nowe przepisy miały wejść w życie do końca roku szkolnego, bo właśnie w czasie wakacji młodzi najczęściej eksperymentują z używkami. – Polskie środowisko medyczne przyjęło deklarację resortu z dużą aprobatą, podobnie jak zapowiedzi wiceministra Wojciecha Koniecznego. Jeśli jednak dobrze liczę, to do wakacji zostały nam dwa posiedzenia Sejmu, a Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło jeszcze projektu zakazu smakowych jednorazowych e-papierosów. Podobno jest gotowy, ale nie przedstawiono jego założeń – mówi prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, kardiolog, internista, farmakolog kliniczny.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapewniała, że prace nad ustawą, która była „praktycznie gotowa”, zakończą się w kwietniu. A nowe przepisy wejdą w życie do jesieni.