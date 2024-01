Ruszają kontrole kierunków lekarskich. MNiSW nie wyklucza zamknięcia części z nich

KRAUM deklaruje, że przejmie studentów

Jeśli doszłoby do zamknięcia kierunków lekarskich, które nie spełniają odpowiednich wymogów i otrzymały negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, byłby kłopot, jak rozwiązać sprawę studiujących na nich osób.

„Uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) byłyby gotowe przyjąć studentów z tych placówek” - poinformowała w piątek, 12 stycznia na platformie X (dawny Twitter) Naczelna Izba Lekarska.

NIL sprecyzowała, że taką deklarację uzyskał od przewodniczącego KRAUM prof. Marcina Gruchały wiceprezes NIL Mateusz Kowalczyk podczas czwartkowego posiedzenia KRAUM z udziałem wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego i dyrektor Departamentu Kadr Medycznych MZ

Małgorzaty Zadorożnej. - Jeśli doszłoby do zamknięcia kierunku lekarskiego, to studenci muszą zostać gdzieś przyjęci, tak by kontynuowali naukę. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia zwróci się do KRAUM z taką potrzebą, na pewno podejdziemy do tego z otwartością na studentów. Uważam, że to nasz obowiązek – powiedział prof. Gruchała.