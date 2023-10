Strategia zarządzania zdrowiem

- Ważna jest każda skuteczna metoda dotarcia do wszystkich grup społecznych z informacją, że wirus HCV, odpowiedzialny za poważne schorzenia wątroby, mogące powodować raka wątrobowokomórkowego to u nas każdego roku powód 3000 utraconych istnień. Wychwycenie nieświadomych nosicieli dzięki prostemu testowi, który zleci lekarz POZ daje szansę uniknięcia dramatu. Potrafimy skutecznie i szybko wyleczyć WZW-C spowodowane wirusem, ale wobec raka wątroby zbyt często jesteśmy bezsilni. Wybór powinien być prosty. Możemy, jak zaleca WHO, całkowicie wyeliminować takie zagrożenie, ale potrzebna jest nasza gotowość do współdziałania, zaangażowanie lekarzy rodzinnych i wprowadzenie narodowego programu eliminacji HCV – apelował prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Szpitala Publicznego w Lublinie.

- Widząc, jak wielu, nie tylko młodych ludzi, decyduje się na tatuaże, nie mówiąc o innych źródłach możliwego zakażenia HCV, będę przypominała, że wykonany na czas test w kierunku wirusa pozwala zapobiec ciężkim, zagrażającym życiu chorobom- zadeklarowała Laura Breszka, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna – druga ambasadorka kampanii.

Jeśli tak rozpoznawalne i zaangażowane osoby zaapelują o uważność dla tego co jemy, jak radzimy sobie ze stresem, czy regularnie się badamy i szczepimy - to jest szansa, że będą wysłuchane w szkołach i mediach społecznościowych – dodają organizatorzy kampanii.

7 października na Jasnej Górze spotkało się ponad 8 tysięcy Amazonek, które kończąc pielgrzymkę w intencji własnego zdrowia i zdrowia swoich bliskich, także zadeklarowały gotowość współpracy z organizatorami i ekspertami kampanii.

Uczestniczący w debacie: dr Marek Rutka z Nowej Lewicy, dr Dariusz Klimczak, wiceprzewodniczący PSL, prof. Urszula Demkow, ekspertka Polski 2050 oraz Barbara Dziuk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Stałej ds. Onkologii reprezentująca PiS - zadeklarowali wsparcie przekazu kampanii i ścisłą współpracę ponad podziałami w kwestii naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, o co od lat apelował pomysłodawca powołania Medycznej Racji Stanu, prof. Paweł Kowal z PO.

To ważne zobowiązania, bowiem, jak przypomniała Marzanna Bieńkowska z Biura RPP – nie ma konkretów w sprawie godziny dla zdrowia, a hipokryzją systemową nazwał mec. Piotr Mierzejewski z Biura RPO apele polityków, byśmy nie palili i ograniczyli spożycie alkoholu, przy pełnej dostępności rynkowej tych produktów.