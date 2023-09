Odporność to naturalna tarcza przeciwko chorobom dla naszego organizmu. To, jak dobrze nasz układ odpornościowy działa, zależy od wielu czynników – od genetyki po styl życia.

Jesienią i zimą zwiększa się ryzyko zachorowania na grypę czy przeziębienie. Te choroby mogą wywołać poważne powikłania, zwłaszcza u osób starszych lub mających osłabiony układ odpornościowy. Zrównoważona dieta, bogata w witaminy i minerały, jest kluczem do silnego układu odpornościowego. Co więcej, pewne składniki odżywcze, takie jak witamina C, mogą pomóc w walce z infekcjami.

Warto wiedzieć, że aż 80% komórek układu odpornościowego znajduje się w jelitach. Dlatego dbanie o nie jest niezbędne do poprawy odporności, możemy to robić, dostarczając im odpowiednią ilość probiotyków.

Probiotyki to żywe kultury bakterii, które korzystnie wpływają na zdrowie jelit, a tym samym na cały organizm. Dobre bakterie, które dostarczają nam probiotyki, wspierają zdrową florę jelitową.

Współczesna dieta często jest uboga w fermentowane produkty, a to one są właśnie najlepszym źródłem dobrych bakterii. Warto zwiększyć spożycie takich produktów jak kefir, jogurt naturalny czy kiszonki.

Dobrym źródłem probiotyków są również wysokiej jakości suplementy diety, bogate w różnorodne szczepy bakterii, które wzbogacą naszą florę jelitową. Taki jest MyBestProBIO. To synbiotyk - czyli połączenie probiotyku z prebiotykiem. Znajdziesz w nim aż 22 szczepy bakterii probiotycznych i 6 miliardów bakterii w dziennej dawce.

Suplement jest zamknięty w opatentowanych kapsułkach DRcaps®, które rozpuszczają się dopiero w jelicie, umożliwiając bakteriom przetrwanie w kwaśnym środowisku żołądka.

Warto również dodać, że zgodnie z deklaracją producenta - jest to produkt bezpieczny, o wysokiej standaryzacji, przebadany przez niezależne akredytowane laboratorium Eurofins Poland.

Wybierając suplement diety, sięgaj po te sprawdzone, bezpieczne i wysokiej jakości. Pamiętaj jednak, że mają być one dodatkiem, a nie substytutem zdrowej, zbilansowanej diety.

