Konferencja inaugurująca 2. edycję ogólnopolskiej kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE już 28 września

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym akcji #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE

Reklama

Akcja #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE integruje bowiem całe środowisko medyczne, a udział w niej biorą najważniejsze państwowe instytucje z obszaru ochrony zdrowia, placówki publiczne i prywatne, w tym szpitale oraz sieci medyczne, a także instytucje naukowe i fundacje propacjenckie.

Inicjatywa nagłaśnia problem nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, ale także niestawiania się na planowych zabiegach. W sytuacji, gdy system ochrony zdrowia w Polsce jest nieefektywny, pogłębia to tylko i tak ogromne problemy z dostępnością do leczenia i dodatkowo wydłuża kolejki do lekarzy.

Środowisko medyczne poszuka wspólnych rozwiązań

Podczas wydarzenia organizatorzy i zaproszeni goście – eksperci i praktycy rynkowi reprezentujący organizacje i podmioty medyczne, zastanowią się wspólnie, jak ogromna skala problemu nieodwoływanych wizyt przekłada się na funkcjonowanie placówek medycznych, na codzienną pracę ich personelu oraz dostępność usług medycznych dla pacjentów. Kolejnym wątkiem będzie omówienie rozwiązań, jakie mogą wpłynąć na świadomość pacjentów, ponieważ to właśnie działania edukacyjne są jednym z kluczowych sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Z kolei zaangażowanie w dyskusję partnerów technologicznych pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak wdrażać i skutecznie wykorzystywać w placówkach medycznych nowoczesne rozwiązania cyfrowe, ułatwiające pacjentom odwoływanie wizyt. Kluczowa jest także zaangażowanie organizacji propacjenkich, mających wiedzę i doświadczenie w delikatnej materii komunikacji na styku placówka medyczna - pacjent.

- Już 1. edycja sprawiła, że odsetek nieodwołanych wizyty w placówkach, które przyłączyły się do kampanii, spadł minimum o kilkanaście procent, a w samym Centrum Medycznym CMP wskaźnik ten spadł o 25 proc. w skali 12 miesięcy. Jednak wciąż jeszcze wiele jest w tym temacie do zrobienia. Zatem działamy i już za chwilę startujemy z kolejną edycją. Kampania nabiera mocy, a otwierająca ją konferencja pozwoli spojrzeć z szerszej perspektywy na zjawisko tzw. no show i da wszystkim zainteresowanym stronom przestrzeń do wymiany doświadczeń, wniosków i pomysłów oraz wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematem, do bezpłatnego zarejestrowania się na stronie internetowej kampanii – wyjaśnia Paweł Walicki, prezes zarządu Centrum Medycznego CMP.