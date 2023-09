To założenia programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalu", który ma ruszyć jeszcze jesienią i trwać do końca czerwca 2024 r. Cel: wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach oraz wprowadzenie porad żywieniowych dla pacjentów. Autorzy projektu rozporządzenia w sprawie pilotażu tj. resort zdrowia argumentuje: "Dobrze odżywiony świadczeniobiorca, szybciej powraca do zdrowia i tym samym może krócej przebywać w szpitalu, co korzystnie wpływa na jego ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniża całkowity koszt leczenia."

W ramach programu pacjentom lecznicy, która weźmie udział w pilotażu, zostanie zapewnione wyżywienia odpowiednie do stanu zdrowia. Jadłospisy przygotują dietetycy w oparciu o zalecenia opracowane przez ekspertów od żywienia. Każdy pacjent będzie mógł także liczyć na porady żywieniowe od dietetyka. Lecznica biorąca udział w pilotażu musi zatrudnić takiego specjalistę na co najmniej pół etatu. O rodzaju diety i czasie jej trwania oraz ewentualnych indywidualnych modyfikacjach zdecyduje lekarz, który może skonsultować się w tej sprawie z dietetykiem.

O tym, co zje pacjent zdecyduje lekarz i dietetyk

Posiłki szpitalne będą przygotowywane w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka na co najmniej na 7 dni . Jadłospisy mają zawierać informacje o rodzaju posiłku i składzie produktów, kaloryczności i wartości odżywczej (ilość białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, soli) w 100 g, a także porcji posiłku, sposobie obróbki oraz obecności alergenów.

Jadłospis będzie dostępny na stronie internetowej szpitala. Oprócz niego codziennie będą publikowane zdjęcia co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu.