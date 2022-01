Federalizacja Unii, wybory do Bundestagu i czekające nas wybory prezydenckie we Francji. Pandemia, konflikty zbrojne i rozzuchwalenie regionalnych potęg. Jednym zdaniem: żyjemy w niespokojnych czasach. O tym Michał Płociński rozmawia z Jerzym Haszczyńskim w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.