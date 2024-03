Samorządy gotowe na doręczenia przez Portal Informacyjny

Samorządy profesjonalnych pełnomocników już od czasu prac parlamentarnych nad nowymi przepisami prowadzą szkolenia, jak założyć konto w PI oraz odbierać doręczane tą drogą pisma.

-Adwokaci są przyzwyczajeni do doręczeń przez portale informacyjne. W postępowaniu cywilnym funkcjonują one już od dawna, dlatego nie powinno być z tym problemów. Jeśli ktoś jednak do tej pory praktykował tylko prawo karne, to może być dla niego pewien szok technologiczny, ale zakładamy, że jest to zadanie, z którym adwokaci są sobie w stanie poradzić, przy wsparciu samorządu i po szkoleniach — mówi Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA.

- Prowadzimy teraz ostatnią akcję przypominającą radcom prawnym o nowym obowiązku, który wchodzi od czwartku-tłumaczy z kolei Tomasz Scheffler, dziekan OIRP Wrocław.

- Każdy radca, który go nie dopełnił, a wykonuje zawód, dostanie indywidualne przypomnienie smsem. Będzie tam informacja, jak takie konto założyć albo do kogo zgłosić się po pomoc. Jeśli prawo nakazuje im posiadać konto w portalu, to jego brak może spotkać się z negatywnym oddźwiękiem ze strony samorządu. - dodaje.

I wskazuje, że nikt nie zgłasza problemów z założeniem konta. Jak szacuje, w izbie wrocławskiej może nie mieć go mniej niż 10 proc. członków, z których wielu jednak ze względu na wiek nie wykonuje już zawodu.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2023, poz. 1860)