Filipiny: Kwarantanna w stolicy dłuższa niż w Wuhan

Władze Filipin podjęły decyzję o przedłużeniu ścisłego reżimu kwarantanny w stolicy kraju, Manili, do 11 tygodni. Jedna z najsurowszych i najdłuższych kwarantann zarządzonych na świecie w związku z epidemią potrwa do czerwca i będzie obowiązywać co najmniej 80 dni – dłużej niż 76-dniowa kwarantanna w chińskim Wuhan.