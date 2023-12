James Cleverly, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii podczas wypowiedzi do mediów informował, że przepisy mają dotyczyć „przyszłości, a nie przeszłości”, a więc mieszkające już rodziny zarabiające poniżej progu miałyby być bezpieczne, w przekazie padały jednak słowa „jeszcze bezpieczne”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że wyższy próg wynagrodzenia jest konieczny, aby członkowie rodzin z zagranicy dołączający do obywateli brytyjskich "nie obciążali państwa".

Premier kraju Rishi Sunak miał jasno stwierdzić, że obecny poziom migracji do Wielkiej Brytanii jest zbyt wysoki. Mimo tego wskazano, że część rodzin mogłaby być zwolniona z wymogu „w wyjątkowych okolicznościach”, w których odrzucenie wniosku o wize miałoby skutkować nieuzasadnionymi konsekwencjami dla samego wnioskodawcy, jego partnera, dziecka lub pozostałych członków rodziny. Nie są jednak znane jak miałyby być traktowane i oceniane te „wyjątkowe okoliczności”.

Zmianom najprawdopodobniej przeciwny będzie także brytyjski Sąd Najwyższy, który już w lutym 2017 roku zażądał zmian w sposobie egzekwowania istniejącej zasady minimalnego dochodu, ponieważ rząd miał obowiązek "chronić i promować dobro dzieci".

Należy jednak pamiętać o tym, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, która jest podstawą do zaskarżenia i cofnięcia zmian, co do zasady nie dopuszcza ingerencji władzy publicznej w korzystanie z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, za wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób, co daje politykom bardzo szerokie pole to interpretacji. Sprawy wszczęte na podstawie Konwencji rozstrzyga Europejski Trybunał Praw Człowieka.